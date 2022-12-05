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Batı'nın Dünya Kupası'ndaki ikiyüzlülüğü: Görmediler duymadılar!

Senegal forması giyen Ismaila Sarr'ın Dünya Kupası'nda Ekvador'a attığı gol sonrası verdiği mesaj ses getirmedi. Özelikle Almanya'nın turnuvada yapmaya çalıştığı LGBT propagandasını köpürten Batı dünyası, Ismaila Sarr'ın hareketini ise görmezden geldi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Batının Dünya Kupasındaki ikiyüzlülüğü: Görmediler duymadılar!
Ismaila Sarr'ın attığı gol sonrası yaptığı hareket.

Katar yönetimi, ülkelerinde düzenlenen FIFA 2022 Dünya Kupası'nda LGBT propagandası yapılmasını yasakladı.

FIFA'nın organizasyon başında açıklamış olduğu yasaklara karşı koymak isteyen bazı takımlar turnuvayı siyasi şova çevirmeye çalıştı.

Özellikle Alman Milli Takımı, LGBT yasaklarına tepki göstermek amacıyla Japonya ile oynanan maçta ağızlarını kapatarak poz verdi.

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser da Japonya maçında FIFA Başkanı Infantino'nun yanında LGBT temalı kol bandıyla boy gösterdi.

Almanların Dünya Kupası'nda LGBT için yaptıkları bu protestolar dünya basınında geniş yer buldu.

LGBT kaynaklı siyasi mesajları köpürten Batı dünyası, Senegalli futbolcu Ismaila Sarr'ın verdiği mesajı ise görmezden geldi.

Ismaila Sarr, Ekvador maçında attığı gol sonrası Afrika Kıtası'ndaki sömürüye ve durdurulamayan çatışmalara dikkati çekmek istedi. 24 yaşındaki futbolcu fileleri havalandırdıktan sonra bir eliyle gözlerini diğer eliyle kulaklarını kapattı.

Sürekli LGBT haberlerini köpürten Batı medyasının Ismaila Sarr'ın mesajına yer vermemesi, ABD ve Avrupa'nın çifte standardını gözler önüne serdi.

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