Batshuayi: Beşiktaş'a gol atarsam neler olacağını göreceğiz

Süper Lig'de pazar günü Beşiktaş'a konuk olacak Fenerbahçe'de golcü oyuncu Michy Batshuayi, idman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Belçikalı yıldızın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"Özel bir maç olacak"
- "Benim açımdan özel bir maç olacak. Eski takımıma karşı oynayacağım. Fenerbahçe olarak hedefimiz, temennimiz bu büyük derbiyi kazanmak olacak."
"Yüzde yüz hazır değilim"
- "Başlangıç itibarıyla çok iyi hazırlık sürecim olmadı. Yüzde yüz değilim ama kendimi iyi hissediyorum. Milli takımdan döndükten sonra daha da iyi hissediyorum."
"Gol atarsam kendimi çok iyi hissedeceğim"
- "Maça etki edecek katkıyı sağlayacağıma inanıyorum. Sağlarsam bana göre önemli bir avantaj elde edeceğiz. Bunu yapabilirsem takımıma yardımcı olacağım. Alacağım en iyi doğum günü hediyesi derbi zaferimiz olur. Gol atarsam kendimi çok iyi hissedeceğim. Gol atmak zaten benim görevim."
Gol atarsan sevinecek misin?
- "Önemli olan maçta gol atmak olacak. Golden sonra ne olacağını göreceğiz."
"Ateşli bir taraftar grubu önünde oynayacağız"
- "İyi bir stadyumda oynayacağız. Ambiyans olarak yüksek ve ateşleyici bir taraftar grubu Beşiktaş'ın. Bu bir forvet oyuncusunu en iyi motive edecek şeydir."