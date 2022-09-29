Batshuayi: Beşiktaş'a gol atarsam neler olacağını göreceğiz Fenerbahçe forması giyen Michy Batshuayi, eski takımı Beşiktaş'a karşı gol atması durumunda sevinç yaşayıp yaşamayacağıyla ilgili soruya, "Önemli olan maçta gol atmak olacak. Golden sonra ne olacağını göreceğiz" karşılığını verdi.

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