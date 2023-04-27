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Spor

Batshuayi döndü

Sarı-lacivertli takımda sakatlığını atlatan Belçikalı golcü Michy Batshuayi, takımla birlikte çalışmalarda yer aldı.

14:39 . 27/04/2023 Perşembe
IHA
Fenerbahçe yağmur altında çalıştı.

Fenerbahçe yağmur altında çalıştı.

Fenerbahçe, Süper Lig’in 32. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Sivasspor maçı hazırlıklarını yaptığı antrenmanla devam etti.


Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Jorge Jesus yönetimindeki antrenman, salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışması ile başladı. Ardından sahaya geçen sarı-lacivertli oyuncular; koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleri sonrasında pas çalışmaları yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.


Antrenmanda sakatlığı geçen Belçikalı yıldız Michy Batshuayi, takımla birlikte çalıştı.


Fenerbahçe, Sivasspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.





#Fenerbahçe
#Michy Batshuayi
#Sivasspor
1 saat önce
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