Batshuayi sonradan açıldı

Beşiktaş, ligdeki son maçında deplasmanda karşılaştığı Sivasspor’u 3-2 yenerken Belçikalı golcü Michy Batshuayi, attığı 2 golle dikkat çekti. Sezon içinde dönem dönem eleştiri oklarının hedefi olan 28 yaşındaki oyuncu, özellikle Önder Karaveli’nin teknik direktörlüğe başladığı dönemle birlikte kendine geldi.

Batshuayi, siyah-beyazlıların eski teknik direktörü Sergen Yalçın döneminde çıktığı 11 maçta 4 kez gol sevinci yaşayabildi. Söz konusu dönemde görev aldığı Başakşehir maçında penaltıdan fileleri havalandıran Batshuayi, Yeni Malatyaspor maçında 2 ve Antalyaspor maçında 1 gol buldu. Belçikalı futbolcu, Önder Karaveli döneminde çıktığı 11 maçta ise 7 kez gol sevinci yaşadı. Karaveli’nin teknik direktörlüğünde Çaykur Rizespor (2-2) ve Fatih Karagümrük (1-0) maçlarında penaltıdan gol bulan 28 yaşındaki oyuncu, Sivasspor karşısındaki 2 golünden birini de bu şekilde attı. Kayserispor (4-2) maçında fileleri 2 kez havalandıran siyah-beyazlı oyuncu, Gaziantep FK (1-0) karşılaşmasında da golü atan isim oldu.

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🦇 Golcü @mbatshuayi #BoğazınKartalı pic.twitter.com/1Ad63Jiapf — Beşiktaş JK (@Besiktas) February 26, 2022

Gol krallığında iddialı

Sezon başından beri ortaya koyduğu performansla eleştirilen ve taraftarların tepkisini çeken Batshuayi, zaman zaman suskun kalsa da gol krallığında iddialı konumda bulunuyor. Ligde 11 gol atan tecrübeli forvet, krallık yarışında iddiasını sürdürmek için performansını kalan maçlara taşımaya çalışacak. Gol krallığında 12’şer golü bulunan Karagümrük’ten Pesic, Trabzonsporlu Cornelius, Kasımpaşalı Umut Bozok ve Hatayspor’dan El Kaabi, Belçikalı oyuncunun önünde yer alan isimler olarak dikkat çekiyor.

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