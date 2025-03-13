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Bayern Münih Kimmich ile sözleşme yeniledi

Bayern Münih Kimmich ile sözleşme yeniledi

18:3813/03/2025, Thursday
Yeni Şafak
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Joshua Kimmich imzayı attı.
Joshua Kimmich imzayı attı.

Bayern Münih, 30 yaşındaki Alman orta saha oyuncusu Joshua Kimmich ile sözleşme uzatıldığını açıkladı.

Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih, orta saha oyuncusu Joshua Kimmich'in sözleşmesinin 30 Haziran 2029'a kadar uzatıldığını duyurdu.


Kulüpten yapılan bilgilendirmede, "Bu yaz, 30 yaşındaki oyuncunun Münih'e taşınmasının üzerinden 10 yıl geçmiş olacak." ifadelerine verildi.



2015 yılında transfer olan Kimmich, Bayern Münih ile 8 Bundesliga şampiyonluğu, 1 UEFA Şampiyonlar Ligi ve 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası kazandı.





#Bayern Münih
#Joshua Kimmich
#Bundesliga

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