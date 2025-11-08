Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Bayern Münih'in rekor hayali suya düştü

Bayern Münih'in rekor hayali suya düştü

20:508/11/2025, Cumartesi
AA
Sonraki haber
Bayern Münih, puanı son dakikada Harry Kane'in golüyle kurtardı.
Bayern Münih, puanı son dakikada Harry Kane'in golüyle kurtardı.

Almanya 1. Futbol Ligi'ne (Bundesliga) 9'da 9 yaparak başlayan Bayern Münih'in, üst üste alacağı iki galibiyetle kulüp tarihinin en iyi sezon başlangıcı rekorunu kırma hedefi, deplasmanda Union Berlin ile 2-2 berabere kalmasıyla sona erdi

Union Berlin deplasmanında galibiyet serisi sona eren Bavyera ekibi, 2014-15 sezonunda elde ettiği 10 maçlık başlangıç galibiyet rekorunu egale etme şansını kaybetti.


Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede, ev sahibi Union Berlin 27. dakikada Danilho Doekhi'nin golüyle 1-0 öne geçti. Bayern Münih, 38. dakikada Luis Diaz ile beraberliği yakaladı. Ev sahibi ekip, 83. dakikada Doekhi'nin ikinci golüyle 2-1 öne geçerken Bayern Münih'te Harry Kane, 90+3'te maçın skorunu belirleyen golü kaydetti ve karşılaşma 2-2 sona erdi.


Bayern Münih, Bundesliga'da sezonun ilk 9 maçını kazanıp 10. maçta ise berabere kalarak 28 puanla namağlup liderliğini sürdürüyor.





#Bundesliga
#Bayern Münih
#Union Berlin
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
100 bin taşerona kadro detayı şekillendi: TYP, KİT, belediye şirket işçileri, taşerona kadro...