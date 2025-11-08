Yeni Şafak
Morata çılgına döndü: Beni oyundan al!

Selman Ağrıkan
20:218/11/2025, Cumartesi
G: 8/11/2025, Cumartesi
Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Como'ya kiralanan Alvaro Morata'nın İtalyan ekibindeki kariyeri iyi başlamadı. Yeni takımında henüz golle tanışamayan İspanyol futbolcunun son lig maçındaki tavırları şaşkınlığa neden oldu.

İtalya Serie A'nın 11. haftasında Como ile Cagliari'nin karşı karşıya geldiği maç golsüz eşitlikle sona erdi.


Como forması giyen Alvaro Morata, tavırlarıyla maçın önüne geçti.

İspanyol futbolcu, karşılaşmada çok net bir gol fırsatından yararlanamadı. Ceza sahası içerisinde yakın mesafede topla buluşan Morata, meşin yuvarlağı kalecinin üzerine nişanladı.

Morata, başka pozisyonda rakip takımın savunma oyuncusu Yerry Mina ile gerginlik yaşadı. Topa hamle yaparken Kolombiyalı stoperin önüne geçmesine sinirlenen Morata, rakibine arkadan sert bir omuz darbesi vurdu.

Maçın hakemi bu pozisyonda Morata'ya sarı kartını gösterdi. Sinirlenen İspanyol golcünün kaptanlık pazubandını çıkarıp yere attı.

Alvaro Morata, ardından kenara dönerek teknik direktör Cesc Fabregas'a kendisinin oyundan alınmasını işaret etti.

Fabregas da morali bir hayli bozulan Morata'nın yerine 63. dakikada Douvikas'ı oyuna aldı.

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Galatasaray forması giyen Morata'nın Como'daki kariyeri de iyi başlamadı. 33 yaşındaki futbolcu, İtalyan ekibiyle çıktığı 13 maçta fileleri havalandırmayı başaramadı.

