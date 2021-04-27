Bayern Münih'in yeni teknik direktörü belli oldu

Almanya Bundesliga’da bir kez daha şampiyonluğa yakın olan Bayern Münih’in yeni teknik direktörü de belli oldu. Münih’in ardından ligde ikinci sırada yer alan RB Leipzig, 33 yaşındaki teknik direktörü Julian Nagelsmann’ın sezon sonu takımdan ayrılacağını ve 1 Temmuz 2021 itibarıyla Bayern Münih’in başına geçeceğini duyurdu.

2016 yılında henüz 30 yaşına gelmeden Hoffenheim’da göreve başlayan Nagelsmann, 2019’un temmuz ayında Leipzig ile anlaşmıştı.

RB Leipzig’in, genç çalıştırıcı için Bayern Münih’ten 25 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği ve bu miktarın da Nagelsmann’ın sözleşmesinde yer aldığı iddia edilmişti.

Ayrıca Nagelsmann’lı Leipzig, bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde Medipol Başakşehir’le aynı grupta yer almış, rakibini 2-0 ve 4-3’lük skorlarla mağlup etmişti.

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