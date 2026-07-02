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Bayern Münih'ten 50 milyon euroluk transfer

Bayern Münih'ten 50 milyon euroluk transfer

11:192/07/2026, Perşembe
AA
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FIFA 2026 Dünya Kupası C Grubu 3. maçında Fas ile Haiti takımları, ABD’nin Atlanta kentindeki Atlanta Stadyumu’nda karşılaştı. Bir pozisyonda, Fas oyuncusu Ismael Saibari (11) rakibi ile mücadele etti.
FIFA 2026 Dünya Kupası C Grubu 3. maçında Fas ile Haiti takımları, ABD’nin Atlanta kentindeki Atlanta Stadyumu’nda karşılaştı. Bir pozisyonda, Fas oyuncusu Ismael Saibari (11) rakibi ile mücadele etti.

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Bayern Münih, Faslı orta saha Ismael Saibari'yi transfer etti.

Bayern Münih Kulübünden yapılan açıklamada, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele eden Fas'ın kadrosunda yer alan 25 yaşındaki oyuncuyla 30 Haziran 2031'e kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Alman basınına göre Bayern Münih, bu transfer için PSV Eindhoven'a 50 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

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