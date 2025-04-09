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Tirsense - Benfica Canlı İzle || Tirsense - Benfica maçı hangi kanalda?

Tirsense - Benfica Canlı İzle || Tirsense - Benfica maçı hangi kanalda?

17:529/04/2025, Çarşamba
G: 9/04/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Portekiz Kupası yarı finalinde Benfica deplasmanda Tirsense ile karşılaşıyor.
Portekiz Kupası yarı finalinde Benfica deplasmanda Tirsense ile karşılaşıyor.

Portekiz Kupası yarı finalinde Benfica deplasmanda Tirsense ile karşılaşacak. Bu akşam saat 22.45’te oynanacak karşılaşma TRT Spor ve tabii ekranlarından naklen yayınlanacak. Peki, Tirsense - Benfica maçını canlı izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

Benfica, Portekiz Kupası’nda yarı finalde Tirsense’ye konuk olacak. Saat 22.45’te başlayacak maçın canlı izleme ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz.

TİRSENSE - BENFİCA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Tirsense - Benfica maçı bu akşam saat 22.45'te başlayacak. Maç TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.

TİRSENSE - BENFİCA CANLI İZLE

Tirsense - Benfica maçını canlı izlemek için

TİRSENSE - BENFİCA CANLI SKOR



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