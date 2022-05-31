Berat Özdemir: "Kalbim yerinden çıkacaktı"

Trabzonspor’un başarılı orta saha oyuncularından Berat Ayberk Özdemir, şampiyonlukla ilgili duygularını Yeni Şafak’a anlattı.

2020- 21 sezonunun ikinci yarısında geldiği bordo-mavili takımda en istikrarlı ve başarılı oyuncular arasında yer alan milli futbolcu, Trabzon ve Trabzonspor’da yaşadığı güzelliklerle takımın şampiyonluğa ulaşmasının etkilerini anlattı.

Trabzonspor’da hiç yabancılık çekmediğini ve takımdaki Trabzonlu futbolcuların kendisine destek verdiğini belirten Berat, “Trabzonspor gibi bir camiaya geliyorsunuz ve her sezon zirve yarışı içinde olan bir takımın formasını giyiyorsunuz. Gerçekten olağanüstü bir duygu. O dönem bir devre de olsa iyi maçlar çıkarttığımı düşünüyorum ve sezonu 3. sırada tamamlayarak bu sezonu düşünmeye başladık. Bu sezonun sonunda da istediğimiz, arzu ettiğimiz şampiyonluğa ulaştık” dedi.

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"Takımda yedek-as diye bir ayrım yok"

Teknik direktör Abdullah Avcı’nın daha önceden vurguladığı ‘yedek oyuncu değil hamle oyuncusu’ kavramını ve maça sonradan dahil olmanın verdiği sorumluluk ile ilgili düşüncelerini söyleyen Berat, “Hocamızın da söylediği gibi biz oyunculara yedek, as diye değil o maç için çok süre alan az süre alan olarak bakıyoruz” dedi. En azından kendisini öyle gördüğünü belirten 24 yaşındaki futbolcu, “Saha içinde de bu şekilde. 90 ya da 1 dakika da olsa hocamızın bize verdiği görevi en iyi şekilde yerine getirmeye gayret ediyorum. Şampiyonluk apoletini kulüpte Sayın Başkanımızdan, kulüp çalışanlarımıza kadar hepimiz gururla taşıyoruz. Trabzonspor çok büyük bir camia. Biz bu camiaya gururla hizmet ediyor ve hocamızın verdiği görevi en iyi şekilde yerine getirmeye çalışarak, camiamızı, armamızı, kulübümüzü gururla temsil etmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

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"Kutlamada elim ayağım titriyordu"

Berat, kupa töreninde tarifsiz bir heyecan yaşadığını söyledi. Başarılı futbolcu, sahaya çıktığında yeri öptüğü an ile ilgili olarak, “Hepimiz bekliyorduk, heyecandan elimiz ayağımız titriyordu. Ahmetcan çıktı, sesleri duyunca heyecanım daha da arttı. İçeride birbirimizle konuşuyoruz. Sırayla herkes çıktı, kalbim yerinden çıkacaktı. Demet Akalın şarkısıyla çıkmaya karar verdim. Kendime dedim ‘Berat burası senin evin.’ Evimize olan sevgimizi göstermek istedim. Umarım taraftarlarımız da eğlenmiştir” ifadelerini kullandı.

"Sahadan içeri girmek istemdik"

Trabzonsporlu Berat, Antalyaspor maçında şampiyonluğun ilan edilmesiyle tüm futbolcuların inanılmaz anlara tanıklık ettiklerini söyledi. Milli futbolcu yaptığı açıklamada, “Antalyaspor maçının son düdüğü ile birlikte inanılmaz bir an yaşandı. Trabzonluyuz, Trabzon’da yaşıyoruz az çok taraftarların içeri gireceğini tahmin edebiliyorduk ama bu denli bir olay beklemiyorduk. Bizi omuzlarına aldılar. Onların sevgisi karşında ben dahil hiçbirimiz içeri girmek istemedik. Atkılar astılar. Biri atkı asıyor biri alıyor. Herkes açısından çok güzel ve unutulmaz bir andı” dedi.

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Bordo-mavili taraftarlar şampiyonluğu futbolcularla birlikte kutladı.

"Hamsik'ten çok şey öğrendim"

Takımın yıldızlarından Marek Hamsik ile olan ilişkisi ile ilgili açıklamalarda bulunan Berat, “Ondan çok şey öğrendim” dedi. 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, “Sezon içinde bize çok şey kattı. Sakatlandı, çalıştı, hep yanımızda oldu. Öğrendiğim şeyler var ve öğrenmeye de devam edeceğim. Sadece Grande (Hamsik) değil, aynı zamanda diğer tecrübeli isimlerden de çok fazla şey öğrendik. Takım içinde gerçekten çok güzel bir uyum var. Hepsine teşekkür ederim” diye konuştu.

👏 Berat Özdemir'den Marek Hamsik'e. #TSvHTY



🗣️ Berat Özdemir: "Grande, bizim Abdullah Hoca'dan sonra hocamız. Müthiş bir tecrübe ve yetenek. Onun tecrübelerinden yararlanmaya çalışıyoruz." pic.twitter.com/tI8q3e94sC REKLAM December 18, 2021

"İstedikleri şeylerden vazgeçmesinler"

Berat Özdemir, saç rengiyle ilgili olarak, “Ben saçımı boyuyorum. Aslında sakıncalı saça zarar veren bir şey ama transfer olacağım dönem saç stilim buydu. Biraz özdeşleşti ve ben de bunu yansıtmak istedim. Ama gençlere asıl mesajım istedikleri şeyden asla vazgeçmesinler. İstedikleri için çok çalışsınlar ve vazgeçmesinler. Ben öyle yapmaya çalışıyorum” ifadelerini kullandı.

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