UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ

Berbatov Şampiyonlar Ligi favorisini açıkladı

Bulgar eski yıldız futbolcu Dimitar Berbatov, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'i favori gördüğünü söyledi.

Haber Merkezi AA
Berbatov kulüp kariyerinde toplamda çıktığı 605 maçta 243 gol atarken, 99 da asist kaydetti.

Berbatov kulüp kariyerinde toplamda çıktığı 605 maçta 243 gol atarken, 99 da asist kaydetti.

Fotoğraf: Action Images / Reuters

İngiliz basınına konuşan Berbatov, yeni tip koronavirüs (Kovid 19) salgını nedeniyle askıya alınan Avrupa'nın en önemli 5 futbol ligi arasında maçlara diğerlerinden erken başlayan Bundesliga'daki takımların, daha avantajlı olduğunu belirtti.

Salgın nedeniyle halen askıda bulunan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'in, bu durumun avantajını iyi kullanacağına inandığını kaydeden 39 yaşındaki Berbatov, "Bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne devam edilirse, büyük ihtimalle Bayern Münih'in kazanacağına inanıyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Bundesliga'da forma giyen çok kaliteli oyuncular olduğunu vurgulayan Berbatov, salgın sonrasında Bayern Münih'in lige yüksek formla başladığını da hatırlattı.

  • Şampiyonlar Ligi'ne ara verilmeden önce son 16 turunda İngiltere temsilcisi Chelsea ile eşleşen Bayern Münih, ilk maçı deplasmanda 3-0 kazanırken, taraflar arasındaki rövanş maçı ise salgın nedeniyle ertelenmişti.

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