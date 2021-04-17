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Spor Berna Gözbaşı isyan etti "Kes sesini"
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Berna Gözbaşı isyan etti: "Kes sesini!"

Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, kendisine tehdit ederek istifa çağrısı yapan taraftara sert tepki verdi.

Haber Merkezi İHA
Berna Gözbaşı isyan etti: Kes sesini!
Berna Gözbaşı

Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, daha önce kendisine bıçaklı palalı fotoğraf gönderen taraftarın istifaya davet eden mesajına tepki gösterdi.

"Ben olmasam senin takımın bile yoktu"

Başkan Gözbaşı, Hüseyin isimli taraftarın "Gidin artık. Bu takım için bir şey yapmak istiyorsanız gidin, bırakın gidin" ifadelerinin yer aldığı mesajına, "Senin takımın bile yoktu ben olmasam. Kes sesini" şeklinde cevap verdi.

Berna Gözbaşı'nın istifa mesajına cevabı.
Berna Gözbaşı'nın istifa mesajına cevabı.

Daha önce tehdit etmişti

O taraftar daha önce sosyal medya hesabından Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı’nı etiketleyerek, "Gelelim mi yine tesislere ama bu sefer farklı, ne dersiniz?" cümlesini bıçaklı fotoğraf ile paylaşmıştı.

Hüseyin isimli taraftarın daha önce yaptığı tehdit içerikli paylaşım..
Hüseyin isimli taraftarın daha önce yaptığı tehdit içerikli paylaşım..

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