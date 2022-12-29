CANLI | Beşiktaş - Adana Demirspor

Süper Lig'de Beşiktaş ile Adana Demirspor saat 20.00'de Vodafone Park'ta karşı karşıya geliyor. Mücadele BeIN Sports 1'den naklen yayınlanıyor.

Son iki lig maçında galibiyet alamayan Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş, Adana Demirspor'u mağlup ederek Süper Lig'de çıkış yakalamak istiyor. Adana Demirspor ise son lig maçında Karagümrük'ü 2-1 mağlup etmiş ve ligdeki puanını 27'ye çıkararak 4. sıraya yerleşmişti.

Maçı Ali Şansalan yönetirken yardımcılıklarını ise Mehmet Kısal ve Kamil Çetin yapıyor. Karşılaşmanın VAR hakemi ise Mustafa Öğretmenoğlu.

Beşiktaş-Adana Demirspor maçı 11'leri

Beşiktaş: Mert, Rosier, Welinton, Tayyip Talha, Masuaku, Josef, Salih, Gedson, N'Koudou, Cenk, Weghorst.

Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Samet, Semih, Rodrigues, N'diaye, Stambouli, Gulbrandsen, Onyekuru, Belhanda, Emre.