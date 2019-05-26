Beşiktaş Adem Llajic'in bonservisini aldı

Beşiktaş, sezon başında Torino'dan kiraladığı Adem Llajic'in bonservisini 6.5 milyon euro karşılığında aldı.
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Beşiktaş, sezon başında Torino'dan kiraladığı Adem Llajic'in bonservisini 6.5 milyon euro karşılığında aldı.
Beşiktaş, sezon başında Torino'dan kiraladığı Adem Llajic'in bonservisini 6.5 milyon euro karşılığında aldı.
Detaylar geliyor...
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