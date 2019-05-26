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Beşiktaş Adem Llajic'in bonservisini aldı

Beşiktaş, sezon başında Torino'dan kiraladığı Adem Llajic'in bonservisini 6.5 milyon euro karşılığında aldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Adem Llajic

Adem Llajic

Beşiktaş, sezon başında Torino'dan kiraladığı Adem Llajic'in bonservisini 6.5 milyon euro karşılığında aldı.

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