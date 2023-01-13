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Beşiktaş Alfredo Morelos'un peşinde

Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, Wout Weghorst'un yerine golcü bir oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. Aboubakar ile görüşmelerini sürdüren siyah-beyazlılar, Glasgow Rangers forması giyen Alfredo Morelos'u gündemine aldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Beşiktaş Alfredo Morelosun peşinde
Morelos'un Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 10 milyon euro.

Beşiktaş, Weghorts'un yerine forvet transferi yapmak isterken, sadece Aboubakar'a takılıp kalmak istemiyor. Siyah beyazlılar, Suudi Arabistan ekibi Al-Shabab'tan ayrılmak isteyen eski Hataysporlu Aaron Boupendza'yı gündemine aldı. Ancak Gabonlu futbolcunun 2 hafta önce Al Fateh ile oynadıkları maçta ayak bilek bağları kopması nedeniyle 2-3 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Takımdan ayrılmak istiyor

İskoçya basını ise Beşiktaş'ın, Glasgow Rangers'ta forma giyen Alfredo Morelos'u takibine aldığını iddia etti. 26 yaşındaki futbolcunun takımdan ayrılmak istediği ve Beşiktaş'ın transferde avantajlı olduğu da öne sürüldü.

  • Bu sezon takımıyla 25 maçta süre alan Kolombiyalı oyuncu, 5 gol ve 2 asistle oynadı. Alfredo Morelos'un Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 10 milyon euro.

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SPOR
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