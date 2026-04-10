Beşiktaş - Antalyaspor maçı CANLI SKOR - CANLI ANLATIM

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasının açılış maçında Beşiktaş sahasında Antalyaspor'u ağırlıyor. Zorlu mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 29. haftanın açılış maçında Hesap.com Antalyaspor'u ağırlıyor. Siyah-beyazlı futbol takımı, oynadığı 28 maçta 15 galibiyet, 7 beraberlik, 6 yenilgi yaşadı ve haftaya 52 puanla 4. sırada giriş yaptı.
Sergen Yalçın'ın öğrencileri, taraftarı önünde galip gelerek yeniden çıkışa geçmenin planlarını yapıyor.
Süper Lig'de alt sıralarla bağını koparmak isteyen Antalya temsilcisi ise çıktığı 28 karşılaşmada 7'şer galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 14 mağlubiyet yaşadı. Sami Uğurlu yönetimindeki kırmızı-beyazlılar, topladığı 28 puanla 13. sırada kendine yer buldu.