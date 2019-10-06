Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor: 2-0

2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 7. haftasında Beşiktaş Vodafone Park'ta Aytemiz Alanyaspor'u ağırladı. Mücadeleyi siyah-beyazlılar 2-0 kazandı. Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 52. dakikada penaltıdan Burak Yılmaz ve 69. dakikada Diaby kaydetti. Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 8'e yükseltirken, Alanyaspor ise 14 puanda kaldı.

Burak golü attı, birlik mesajı verildi

Süper Lig’in 7. haftasında Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor’u konuk ederken siyah-beyazlılar 52. dakikada Burak Yılmaz’ın penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. 49. dakikada Baiano’nun ceza sahası içinde N’Koudou’yu düşürmesi sonucu Hakem Arda Kardeşler penaltı noktasını gösterirken, Burak Yılmaz fileleri havalandırarak takımını öne geçiren isim oldu. Bu golün ardından tüm takımı yanına çağıran Kaptan Burak Yımaz, takım arkadaşlarıyla birlikte yedek kulübesine giderek bütün futbolcular ve teknik ekiple birlikte sevinerek Kartal’ın içinde bulunduğu zor günlerde birlik beraberlik mesajı verdiler.

Abdullah Avcı değişime gitti

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Süper Lig'in 7. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile oynanan maçın ilk 11'inde büyük değişime gitti. Sezona kötü başlayan siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Avcı, takımının UEFA Avrupa Ligi'nde Wolverhampton'a 1-0 yenildiği karşılaşmaya göre Alanyaspor karşısında 5 değişiklik yaptı.

Beşiktaş'ın Wolverhampton ile yaptığı maçta ilk 11'de görev alan oyunculardan Muhammed Elneny, cezası nedeniyle Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde kadroda yer alamadı. Avrupa maçında ilk 11'de şans bulan Necip Uysal, Güven Yalçın, Pedro Rebocho ve Douglas ise Alanyaspor karşısında yedek soyundu.

N'koudou ve Burak Yılmaz ilk 11'de

Siyah-beyazlı ekipte rahatsızlığı nedeniyle Wolverhampton maçının hemen öncesinde son anda kadrodan çıkarılan Georges-Kevin N'Koudou, Aytemiz Alanyaspor maçında ilk 11'de sahaya çıktı. Abdullah Avcı'nın son Avrupa maçında riske etmediği Burak Yılmaz da lig mücadelesinde ilk 11'deki yerini aldı.

İşte bu @diaby_abdoulay 🔥🦅 pic.twitter.com/dYpw30ioWM — Beşiktaş JK (@Besiktas) October 6, 2019

Oğuzhan Özyakup da sahada

Beşiktaş'ın geçen hafta Trabzonspor ile yaptığı maçta ilk 11'de sahaya çıkan Oğuzhan Özyakup, Aytemiz Alanyaspor karşısında da aynı şansı yakaladı. Siyah-beyazlı ekipte Atiba Hutchinson da ilk 11'de görev aldı.

Ruiz 3 maç sonra

Siyah-beyazlı ekipte sakatlığı geçen Victor Ruiz, 3 maç sonra formasına kavuştu. Beşiktaş'ın Slovan Bratislava ile yaptığı maçta sakatlanan Ruiz, bu nedenden dolayı ligde Medipol Başakşehir, Trabzonspor ve Avrupa Ligi'nde Wolverhampton karşılaşmalarında görev alamamıştı.

Siyah-beyazlı ekipte ayrıca Loris Karius, Adem Ljajic, Domagoj, Dorukhan Toköz, Jeremain Lens ve Caner Erkin de ilk 11'de oynadı.

Diaby yedek

Wolverhampton maçında sakatlığı nedeniyle kadroda yer alamayan Abdoulay Diaby yedekler arasında yer aldı. Beşiktaş'ta ayrıca Utku Yuvakuran, Umut Nayir, Tyler Boyd ve Muhayer Oktay yedek soyundu.

Gökhan Gönül yok

Bu sezon kötü gidişin yanı sıra sakatlıklarla boğuşan Beşiktaş'ta Gökhan Gönül, bu nedenle Alanyaspor maçının kadrosuna alınmadı. Siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Avcı, Orkan Çınar'ı ise kadroya dahil etmedi.

Beşiktaş'ın milli futbolcusu Dorukhan Toköz'ün dizi döndü. Soyunma odasında tedavisi yapılıyor. Birazdan hastaneye götürülecek pic.twitter.com/ViAWRuXC5U — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) October 6, 2019

Maçta özel misafirler

Karşılaşmayı minik öğrenciler Alya Revna Çelik, Berat Yalçın ve Ecrin Başkaya da izledi. Berat Yalçın ve Ecrin Başkaya, 26 Eylül'deki İstanbul depreminde engelli arkadaşları Alya Revna Çelik'in dışarı çıkmasına yardımcı olmuştu.

Minik öğrenciler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün davetlisi olarak Beşiktaş-Alanyaspor mücadelesini tribünden takip etti.

Stat dolmadı

Siyah-beyazlı taraftarlar, bu sezon kötü sonuçlar alan takımlarının Aytemiz Alanyaspor ile yaptığı maça fazla ilgi göstermedi. Vodafone Park tribünlerinde büyük boşluklar olduğu görüldü. Siyah-beyazlı taraftarlar, maç öncesi oyuncuları tribüne çağırarak destek verdi.