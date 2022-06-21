Spor Ahmet Nur Çebi transfer listesindeki golcüleri açıkladı
FUTBOL FUTBOL TRANSFER

Ahmet Nur Çebi transfer listesindeki golcüleri açıkladı

Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, golcü bir yıldızı kadrosuna katmak istiyor. Wout Weghorst'tan haber beklen siyah-beyazlılarda, başkan Ahmet Nur Çebi listelerinde olan diğer golcüleri açıkladı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: Haris Seferovic ve Marko Arnautovic gündemimizde
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi

Gelecek sezon için güçlü bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Hollandalı golcü Wout Weghorst ile ekonomik olarak anlaşan fakat ailesi ile görüşmek istediği için oyuncudan gelecek olan kararı bekleyen siyah-beyazlılar, başka oyuncularla da görüşmelerini sürdürüyor.

"Haris Seferovic ve Marko Arnautovic gündemimizde"

NTV'ye açıklamalarda bulunan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, transfer listelerinde yer alan diğer oyuncuları da duyurdu. Başkan Çebi, Fenerbahçe'nin de transfer listesinde olduğu iddia edilen Seferofic'in listelerinde olduğunu söyledi.

  • Ahmet Nur Çebi, "Haris Seferovic ve Marko Arnautovic gündemimizde olan forvet adaylarından ikisi. İki futbolcu için de girişimlerimiz var" ifadelerini kullandı.

Ahmet Nur Çebi'den Weghorst itirafı: Ekonomik olarak el sıkıştık
SPOR
Ahmet Nur Çebi'den Weghorst itirafı: Ekonomik olarak el sıkıştık

Bitliste faciadan dönüldü

Bitlis'te faciadan dönüldü

"Bina yıkıldı ama çok şükür bir can kaybı yaşanmadı."
Türkiye bizim her şeyimiz

'Türkiye bizim her şeyimiz'

​40 saatlik yoldan akın akın geliyorlar.
Milli Eğitim Bakanı Özer: Son beş ayda mesleki eğitim merkezlerine 360 bin öğrenci katılımı oldu

'Kesinlikle caiz olmaz'

'Kesinlikle caiz olmaz'

Bayrama sayılı günler kala kurban vekaletiyle ilgili merak edilenler.

​Rekor katılımlı YKS sınavı için büyük organizasyon.

NATO standardında üretildi: Songar'dan yeni ihracat başarısı.

Evliya Çelebi Seyahatnamesinde 28 tanesinden bahsediyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.