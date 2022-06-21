Ahmet Nur Çebi transfer listesindeki golcüleri açıkladı

Gelecek sezon için güçlü bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Hollandalı golcü Wout Weghorst ile ekonomik olarak anlaşan fakat ailesi ile görüşmek istediği için oyuncudan gelecek olan kararı bekleyen siyah-beyazlılar, başka oyuncularla da görüşmelerini sürdürüyor.

"Haris Seferovic ve Marko Arnautovic gündemimizde"

NTV'ye açıklamalarda bulunan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, transfer listelerinde yer alan diğer oyuncuları da duyurdu. Başkan Çebi, Fenerbahçe'nin de transfer listesinde olduğu iddia edilen Seferofic'in listelerinde olduğunu söyledi.

Ahmet Nur Çebi, "Haris Seferovic ve Marko Arnautovic gündemimizde olan forvet adaylarından ikisi. İki futbolcu için de girişimlerimiz var" ifadelerini kullandı.

SPOR Ahmet Nur Çebi'den Weghorst itirafı: Ekonomik olarak el sıkıştık