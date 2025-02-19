Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Beşiktaş Eyüpspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş Eyüpspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

14:5419/02/2025, Çarşamba
IHA
Sonraki haber
Beşiktaş, Eyüpspor maçına hazırlanıyor
Beşiktaş, Eyüpspor maçına hazırlanıyor

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında Eyüpspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Beşiktaş'ta gözler Eyüpspor maçına çevrilmiş durumda. Siyah beyazlı takım, bu maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.


BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Pas ve 5’e 2 çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.


Siyah-beyazlılar, Eyüpspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın saat 16.45’te basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayıp kampa girecek.

#Beşiktaş
#Eyüpspor
#Süper Lig

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İlk sahur ve iftar için geri sayım! 2025 Ramazan ayının başlamasına kaç gün kaldı?