Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin biletleri yarın satışa çıkacak: İşte derbi maçın bilet fiyatları

21:3128/10/2025, Salı
AA
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 2 Kasım Pazar günü oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin biletleri, yarın satışa sunulacak.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre pazar günü saat 20.00'de Tüpraş Stadı'nda yapılacak derbi karşılaşmasının biletleri, yarın saat 10.00'da BJK SuperApp’te sınırlı sayıda ön satışa çıkacak. Biletlerin genel satışı ise saat 13.00'te başlayacak.


Bilet fiyatları 2 bin 250 lira ile 50 bin lira arasında değişecek. 50 bin liralık loca bileti alan taraftarlara müsabakanın ardından futbolcuların imzalayacağı Beşiktaş forması hediye edilecek.

Derbinin bilet fiyatları şöyle:

Loca: 50 bin lira

VIP 100: 37 bin 500 lira

VIP 101-126: 33 bin 750 lira

1. Kategori: 12 bin lira

2. Kategori: 11 bin lira

3. Kategori: 9 bin 750 lira

4. Kategori: 7 bin 500 lira

5. Kategori: 6 bin 500 lira

6. Kategori: 5 bin 750 lira

Doğu Üst: 6 bin 500

7. Kategori: 2 bin 500

8. Kategori: 2 bin 250 lira

