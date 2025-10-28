Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin biletleri yarın satışa çıkacak: İşte derbi maçın bilet fiyatları

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre pazar günü saat 20.00'de Tüpraş Stadı'nda yapılacak derbi karşılaşmasının biletleri, yarın saat 10.00'da BJK SuperApp’te sınırlı sayıda ön satışa çıkacak. Biletlerin genel satışı ise saat 13.00'te başlayacak.

Bilet fiyatları 2 bin 250 lira ile 50 bin lira arasında değişecek. 50 bin liralık loca bileti alan taraftarlara müsabakanın ardından futbolcuların imzalayacağı Beşiktaş forması hediye edilecek.