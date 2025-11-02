Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu
Trendyol Süper Lig'in nabzını tutacak dev derbi öncesi, Merkez Hakem Kurulu (MHK) kritik atamayı resmen duyurdu. Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde görev alacak VAR hakemi belli oldu.
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, Fenerbahçe'yi konuk ediyor.
BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE DERBİSİNİN VAR HAKEMİ KİM?
BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE DERBİSİNİN VAR HAKEMİ KİM?
Merkez Hakem Kurulu, mücadelenin VAR hakeminin Sarper Barış Saka olduğunu duyurdu.
AVAR'da Serkan Çimen, AVAR 2'de ise Oğuzhan Çakır görev yapacak.
Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Ali Yılmaz yönetecek.
Aydın'ın yardımcılıklarını Çağlar Uyarcan ve Hakan Yemişken yapacak.
#Beşiktaş
#Fenerbahçe
#VAR
#Sarper Barış Saka