Fenerbahçe-Kasımpaşa maçıyla ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ahmet İbanoğlu'nun VAR odasını arayarak müdahale ettiği ve sarı-lacivertlierin son dakikada kazandığı penaltının bu telefonun etkisiyle olduğu öne sürüldü. Detaylar haberimizde...