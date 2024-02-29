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Spor

Derbinin hakemi belli oldu

Süper Lig'de Beşiktaş'ın Galatasaray'ı konuk edeceği karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını ise Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy üstlenecek.

12:13 - 29/02/2024 Perşembe
Güncelleme: 12:28 - 29/02/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Halil Umut Meler
Halil Umut Meler

Trendyol Süper Lig'de 28. hafta maçlarını yönetecek hakemleri belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, 3 Mart Pazar günü oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisinde hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.


Ligin 28. haftasında düdük çalacak hakemler şöyle:

Yarın

Kasımpaşa-EMS Yapı Sivasspor: Burak Şeker


2 Mart Cumartesi

MKE Ankaragücü-İstanbulspor: Muhammet Ali Metoğlu


Çaykur Rizespor-Mondihome Kayserispor: Burak Pakkan


Atakaş Hatayspor-Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan


3 Mart Pazar

RAMS Başakşehir-Yılport Samsunspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy


Siltaş Yapı Pendikspor-TÜMOSAN Konyaspor: Ümit Öztürk


Beşiktaş-Galatasaray: Halil Umut Meler


4 Mart Pazartesi

Yukatel Adana Demirspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Murat Erdoğan


Corendon Alanyaspor-Trabzonspor: Volkan Bayarslan


Bitexen Antalyaspor-Gaziantep FK: Direnç Tonusluoğlu


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#Süper Lig
#Galatasaray
#Beşiktaş
#Halil Umut Meler
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