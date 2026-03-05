Beşiktaş - Galatasaray derbisi bilet fiyatları ne kadar, bilet kaldı mı?

Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında oynanacak dev randevunun bilet fiyatları belli oldu. Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre en düşük bilet 2.250 TL olarak belirlenirken, VIP tribünlerde rakamlar dudak uçuklattı.
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak olan Beşiktaş - Galatasaray derbisinin bilet fiyatları belli oldu.
Beşiktaş - Galatasaray derbisi bilet fiyatları ne kadar?
Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, dev maçın bilet fiyatları şu şekilde:
VIP 100: 37.500 TL
VIP 101-126: 33.750 TL
1.Kategori: 12.000 TL
2.Kategori: 11.000 TL
3.Kategori: 9.750 TL
4.Kategori: 7.500 TL
5.Kategori: 6.500 TL
6.Kategori: 5.750 TL
Doğu Üst: 3.500 TL
7.Kategori: 2.500 TL
8.Kategori: 2.250 TL
Tüpraş Stadı'nda 7 Mart Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak olan Beşiktaş - Galatasaray derbisi, beIN SPORTS ekranlarından naklen yayınlanacak.