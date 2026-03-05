Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş ve Galatasaray karşı karşıya gelecek. Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak karşılaşmanın hakemi belli oldu. Peki, Beşiktaş - Galatasaray derbisini hangi hakem yönetecek? İşte sorunun cevabı.
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 7 Mart Cumartesi günü oynanacak 2 müsabakada görev alacak hakemler belli oldu.
Beşiktaş - Galatasaray derbisini hangi hakem yönetecek?
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Tüpraş Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak Beşiktaş-Galatasaray derbisinde hakem Ozan Ergün düdük çalacak.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak RAMS Başakşehir-Göztepe karşılaşmasını ise hakem Yasin Kol yönetecek.