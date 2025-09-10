Beşiktaş Gökhan Sazdağı transferini açıkladı: Sözleşme detayları belli oldu

Transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala Beşiktaş JK, Kayserispor forması giyen sağ bek oyuncusu Gökhan Sazdağı'nı renklerine bağladığını açıkladı.
“Beşiktaşımıza Hoş Geldin Gökhan Sazdağı…
Profesyonel futbolcu Gökhan Sazdağı’nın nihai transferi hususunda Kayserispor kulübüyle anlaşmaya varılmıştır. Gökhan Sazdağı ile 2+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır.
Gökhan Sazdağı’na Beşiktaş formasıyla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız”