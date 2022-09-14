Beşiktaş'ın çehresi değişecek

Beşiktaş, Süper Lig’in 6. haftasında ilk mağlubiyetini aldı. Önceki gün evinde Başakşehir’e 1-0 mağlup olan siyah-beyazlılarda, sakat ve cezalı oyuncuların yanı sıra transferin son günlerinde takıma katılan isimler, İstanbulspor maçında ilk 11’de sahaya çıkacak.

Savunmada sezon başından beri Saiss-Necip ikilisi oynarken, o bölgeye Emre Can ve Tayyip Talha transfer edilmişti. Teknik direktör Valerien İsmael, İstanbulspor karşısında Saiss-Tayyip ikilisini sahaya sürecek. Fransız çalıştırıcının, Josef de Souza’nın dönüşüyle birlikte orta sahayı da Josef-Salih-Gedson üçlüsünden oluşturmayı planladığı, Dele Alli dönünce de Gedson’un kulübeye çekileceği ifade edildi.

Kanatlar değişiyor

Bir süredir sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Rachid Ghezzal da, hafta sonuna kadar sakatlığını atlatmış olacak. Cezayirli oyuncunun sağ kanatta Muleka’dan formayı alacağı, diğer kanatta da Nkoudou’nun kulübeye çekilerek yerine Redmond’un ilk 11’de oynayacağı ifade edildi. Beşiktaş’ın Southampton’dan transfer ettiği Nathan Redmond, Başakşehir maçında 57. dakikada Muleka’nın yerine oyuna girmiş, skora katkı sağlamasa da hazır görüntüsüyle dikkat çekmişti. 28 yaşındaki kanat oyuncusu, 7 sezondur formasıni giydiği Southampton’da çıktığı 232 maçta 30 gol atarken, 27 asist yaptı. Geçen sezon ise İngiliz ekibinde 32 maça çıkan Redmond, 3 gol ve 5 asistlik performans göstermişti.

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Kaleci tercihi eleştiriliyor

Beşiktaş’ta 2 haftadır kaleci tartışması yapılıyor. Teknik direktör Valerien İsmael’in, sakatlığı olmamasına rağmen Ersin Destanoğlu’nu kulübeye çekip, Emre Bilgin’i oynatması, genç kalecinin de Ankaragücü maçında 2, Başakşehir’den de 1 gol yemesi ve bu gollerde hatalı görülmesi “Neden Ersin oynamıyor?” sorusunu sorduruyor. Sözleşmesi sezon sonu bitecek olan kaleci Ersin’in, istediği rakamı alamadığı için sözleşme uzatmadığı iddia ediliyor. Yönetimin ise son görüşmede Ersin’e 1 yılı opsiyonlu 5 yıllık sözleşme önerdiği öğrenildi.

SPOR Beşiktaş-Başakşehir maçında tartışma çıkartan karar: Pozisyon penaltı mı?



