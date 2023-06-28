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Spor

Beşiktaş Holding'in peşinde

Stoper arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Arsenal'in savunma oyuncusu Rob Holding'i kiralamak istiyor. İngiliz medyası, 27 yaşındaki stoperin İstanbul'a gelmeye sıcak baktığını ifade etti. Siyah-beyazlılarda 3 alternatif daha bulunuyor.

Haber Merkezi
13:08 . 28/06/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Rob Holding-Daniel Amartey

Rob Holding-Daniel Amartey

Beşiktaş, yeni sezon için kuracağı kadronun çalışmalarını sürdürürken, İngiliz medyası siyah-beyazlılar için önemli bir habere imza attı. Romain Saiss'in ayrılığına kesin gözüyle bakılırken, Beşiktaş'ın Arsenal'in stoperi Rob Holding'i kiralamaya yakın olduğu ifade edildi.


Express Sportün yeni sezon öncesi stoper alternatifleri artan Arsenal, Beşiktaş'tan gelen teklife sıcak bakıyor. Arsenal formasıyla 24 resmi maça çıkan Holding 2 gol kaydetti. Daily Express de Beşiktaş'ın 27 yaşındaki stoperi kiralık olarak kadrosuna katmaya yakın olduğunu yazdı, İngiliz defans oyuncusuyla Beşiktaş'ın yanı sıra İskoç ekibi Celtic'İn de ilgilendiği kaydedildi. Bonservisi 8 milyon Euro olan Holding'in, kulübüyle olan sözleşmesi 2024'te sona erecek.


Diğer adaylarla görüşüyor

Leicester City ile sözleşmesi sona eren Daniel Amartey, Braga'da forma giyen Tormena ve Southampton'un Brezilyalı oyuncusu Lyancoda Beşiktaş'ın ilgilendiği diğer stoperler. Siyah-beyazlılar 3 futbolcu isim için de temaslarını sürdürüyor.




#Beşiktaş
#Rob Holding
#Süper Lig
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