Beşiktaş Holding'in peşinde

Beşiktaş, yeni sezon için kuracağı kadronun çalışmalarını sürdürürken, İngiliz medyası siyah-beyazlılar için önemli bir habere imza attı. Romain Saiss'in ayrılığına kesin gözüyle bakılırken, Beşiktaş'ın Arsenal'in stoperi Rob Holding'i kiralamaya yakın olduğu ifade edildi.





Express Sportün yeni sezon öncesi stoper alternatifleri artan Arsenal, Beşiktaş'tan gelen teklife sıcak bakıyor. Arsenal formasıyla 24 resmi maça çıkan Holding 2 gol kaydetti. Daily Express de Beşiktaş'ın 27 yaşındaki stoperi kiralık olarak kadrosuna katmaya yakın olduğunu yazdı, İngiliz defans oyuncusuyla Beşiktaş'ın yanı sıra İskoç ekibi Celtic'İn de ilgilendiği kaydedildi. Bonservisi 8 milyon Euro olan Holding'in, kulübüyle olan sözleşmesi 2024'te sona erecek.





Diğer adaylarla görüşüyor

Leicester City ile sözleşmesi sona eren Daniel Amartey, Braga'da forma giyen Tormena ve Southampton'un Brezilyalı oyuncusu Lyancoda Beşiktaş'ın ilgilendiği diğer stoperler. Siyah-beyazlılar 3 futbolcu isim için de temaslarını sürdürüyor.











