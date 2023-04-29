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Spor

Beşiktaş-Galatasaray rekabetinde 353. randevu

Süper Lig'in 32. haftasındaki derbide yarın karşılaşacak Beşiktaş ile Galatasaray, tarihlerinde 353. kez birbirine rakip olacak. Taksim Stadı'nda 22 Ağustos 1924'te Beşiktaş'ın 2-0'lık galibiyetiyle başlayan rekabette, geride kalan 352 maçın 125'ini Galatasaray, 113'ünü Beşiktaş kazandı, 114 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

13:32 . 29/04/2023 Cumartesi
AA
Bu sezon ilk devrede oynanan maçı Galatasaray, 2-1 kazanmıştı.

Bu sezon ilk devrede oynanan maçı Galatasaray, 2-1 kazanmıştı.

Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş sahasında derbide Galatasaray'ı konuk edecek. Saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Ali Şansalan yönetecek.


Taraflar arasındaki 99 yıllık rekabette sarı-kırmızılıların attığı 492 gole, siyah-beyazlılar 460 golle karşılık verdi.


Ligde Galatasaray üstün

Galatasaray ile Beşiktaş arasında ligde yapılan 129 karşılaşmada sarı-kırmızılı takımın üstünlüğü bulunuyor. İki takımın ligde karşı karşıya geldiği müsabakalarda Galatasaray 48, Beşiktaş ise 38 kez sahadan galip ayrıldı. Taraflar 43 müsabakada eşitliği bozamazken, sarı-kırmızılılar 158, siyah-beyazlılar 136 gol kaydetti.


Vodafone Park'taki maçlar

Beşiktaş, 2016 yılında açılan Vodafone Park'ta Galatasaray'a kurduğu üstünlükle dikkati çekiyor. İki takım arasında bu statta 24 Eylül 2016'da oynanan ilk derbi 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Beşiktaş, Vodafone Park'ta daha sonra yapılan 5 derbide de sahadan galibiyetle ayrıldı.


Söz konusu 6 karşılaşmada siyah-beyazlı ekip 11 kez fileleri havalandırırken, Galatasaray ise 3 gol atabildi. Beşiktaş, bu maçların tümünde gol sevinci yaşadı, sarı-kırmızılılar ise 4 müsabakada skor tabelasını değiştirmeyi başaramadı.


İki takım arasında oynanan son 11 derbide galibiyet sayısında eşitlik bulunuyor. Söz konusu maçlarda taraflar 5'er galibiyet elde ederken, 1 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı. Bu müsabakalarda iki takım da 12'şer gol kaydetti.


#Süper Lig
#Beşiktaş
#Galatasaray
#Derbi
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