SÜPER LİG

Beşiktaş ile sözleşmesini fesheden Victor Ruiz: Koronavirüs öncesi aylarca maaş alamadım

Victor Ruiz: Koronavirüs öncesi aylarca maaş alamadım

Sözleşmesini tek taraflı feshederek Süper Lig ekibi Beşiktaş'tan ayrılan İspanyol futbolcu Victor Ruiz, kulübün yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle bu kararı aldığını açıkladı.

Haber Merkezi AA
Ruiz bu sezon Süper Lig'de 23 karşılaşmada 1 asist yaptı.

Ruiz bu sezon Süper Lig'de 23 karşılaşmada 1 asist yaptı.

Menajerliğini üstlenen Magic Players'in Twitter hesabında açıklaması yer alan Ruiz, "Bazı şeyleri açıklığa kavuşturmak istiyorum. Beşiktaş ile sözleşmemi feshetme nedenim, kulübün imzayı attığım ilk günden bu yana yükümlülüklerini yerine getirmemesidir." ifadelerini kullandı.

  • Beşiktaş'ta uzun bir süre boyunca ödemeler konusunda sıkıntı yaşadığını belirten 31 yaşındaki oyuncu, "Kovid-19 salgını öncesinde 4 ayı aşan bir süre boyunca maaş alamadım. Yabancı bir ülkede yaşarken böyle bir durumla karşılaşan çok az kişi vardır. Buna rağmen antrenmanlarımı aksatmadan sürdürdüm ve her maçta en iyi performansımı gösterdim.
  • Kovid-19 sonrası dönemde de yönetim, benimle bu konularda düzgün ve açık bir şekilde iletişim kurmaktan kaçındı. Bana adaletli bir tutum göstermediler ve mart ayından sonraki dönemde maaş ödemeyeceklerini ilettiler. FIFA ile görüşmeden önce her şeyi göstereceğim ve konuşacağım. Temsilcilerim, bir çözüme ulaşmak amacıyla kulüple iyi niyetle birçok defa görüşmeye çalıştı ama bunlar yeterli olmadı." değerlendirmesinde bulundu.

Victor Ruiz sözleşmesini feshetti: Beşiktaş FIFA'ya gidiyor
Victor Ruiz sözleşmesini feshetti: Beşiktaş FIFA'ya gidiyor

Beşiktaş’ta Fenerbahçe derbisi öncesinde Victor Ruiz krizi yaşanıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik anlamda zor günler yaşayan ve futbolculardan indirim talep eden Beşiktaş, ilk darbeyi Loris Karius’tan yemişti. Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Alman file bekçisi, alacakları ödenmediği için sözleşmesini feshederek Türkiye’den ayrılmıştı. Victor Ruiz indirimi kabul etmedi!Siyah-beyazlılar konuyu FIFA’ya taşırken, benzer bir durum Victor Ruiz’de yaşandı. İspanyol savunmacı, yönetimin kendisinden talep ettiği indirimi kabul etmezken, mart, nisan ve mayıs aylarındaki alacaklarının ödenmediğini belirterek siyah-beyazlı kulübe ihtarname yolladı. Yönetim ihtarnamenin ardından Ruiz’le tekrar görüştü ve ödemelerin yapılacağını belirterek yeniden indirim talep etti. Ancak siyah-beyazlı kulüpten yıllık 1.8 milyon Euro garanti para alan Ruiz, indirime yanaşmayarak sözleşmesini feshetme yoluna gitti.Beşiktaş konuyu FIFA’ya taşıma kararı aldı.

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