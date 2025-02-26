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Beşiktaş Kayserispor'a hazırlanıyor

Beşiktaş Kayserispor'a hazırlanıyor

15:0726/02/2025, Çarşamba
IHA
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Ciro Immobile de çalışmalarda yer aldı.
Ciro Immobile de çalışmalarda yer aldı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı.

Beşiktaş, Kayserispor maçına hazırlanıyor.


BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.


Antalyaspor maçında forma giyen futbolcular salonda rejenerasyon çalışması yaptılar. Diğer oyuncularun pas ve 5’e 2 çalışmasıyla başladıkları idman, dar alanda taktiksel çalışma ve çift kale maçla sona erdi.


Siyah-beyazlılar, Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından 28 Şubat Cuma günü saat 11.45’te basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.





#Beşiktaş
#Kayserispor
#Süper Lig

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