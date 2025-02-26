Beşiktaş Kayserispor'a hazırlanıyor

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

Antalyaspor maçında forma giyen futbolcular salonda rejenerasyon çalışması yaptılar. Diğer oyuncularun pas ve 5’e 2 çalışmasıyla başladıkları idman, dar alanda taktiksel çalışma ve çift kale maçla sona erdi.