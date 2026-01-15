Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ikinci hafta maçında Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu'nda Ankara Keçiörengücü ile karşılaştı. Türkiye Kupası'ndaki ilk maçında deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup eden siyah-beyazlılar, Başkent ekibini de 3-0 yenerek puanını 6'ya yükseltti.
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ikinci hafta maçında Ankara Keçiörengücü'nü konuk etti. Siyah-beyazlı takım rakibini Abraham, El Bilal Toure ve Kartal Kayra'nın golleriyle 3-0 yendi. Grupta ikide iki yapan Beşiktaş, puanını 6'ya yükseltti.
Beşiktaş - Keçiörengücü maçı 11'leri
MAÇTA KRİTİK DAKİKALAR
15. dakikada sol taraftan Rıdvan’ın ortasında ceza sahası sol çaprazında Abraham yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0
19. dakikada ceza yayında topu alan Kartal Kayra, pasını ceza yayı solundaki Toure’ye aktardı. Toure’nin uzak direğe bekletmeden şutunda kaleci Emre meşin yuvarlağı kornere çeldi.
55. dakikada Beşiktaş, El Bilal Toure'nin golü ile farkı ikiye çıkardı: 2-0
83. dakikada Cengiz Ünder'in attığı gol ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.
87. dakikada Kartal Kayra Yılmaz, yaptığı şık vuruşla farkı üçe yükseltti: 3-0