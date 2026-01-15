Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Beşiktaş kupada doludizgin! İkide iki yaptı | ÖZET

Beşiktaş kupada doludizgin! İkide iki yaptı | ÖZET

22:2015/01/2026, Perşembe
G: 15/01/2026, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ikinci hafta maçında Beşiktaş ile Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, Tüpraş Stadı’nda karşılaştı. Beşiktaş oyuncusu Tammy Abraham (sağda) attığı golün ardından takım arkadaşları ile birlikte sevinç yaşadı.
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ikinci hafta maçında Beşiktaş ile Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, Tüpraş Stadı’nda karşılaştı. Beşiktaş oyuncusu Tammy Abraham (sağda) attığı golün ardından takım arkadaşları ile birlikte sevinç yaşadı.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ikinci hafta maçında Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu'nda Ankara Keçiörengücü ile karşılaştı. Türkiye Kupası'ndaki ilk maçında deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup eden siyah-beyazlılar, Başkent ekibini de 3-0 yenerek puanını 6'ya yükseltti.

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ikinci hafta maçında Ankara Keçiörengücü'nü konuk etti. Siyah-beyazlı takım rakibini Abraham, El Bilal Toure ve Kartal Kayra'nın golleriyle 3-0 yendi. Grupta ikide iki yapan Beşiktaş, puanını 6'ya yükseltti.


Beşiktaş - Keçiörengücü maçı 11'leri

Beşiktaş:
Ersin, Taylan, Djalo, Uduokhai, Rıdvan, Demir Ege, Kartal, Cerny, Rashica, El Bilal Touré, Abraham.
Keçiörengücü:
Emre, Welington, Oğuzcan, Süleyman, Hakan, İshak, Erkam, Diaby, Halil Can, Tahsin, Fernandes.


MAÇTA KRİTİK DAKİKALAR

15. dakikada sol taraftan Rıdvan’ın ortasında ceza sahası sol çaprazında Abraham yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0

19. dakikada ceza yayında topu alan Kartal Kayra, pasını ceza yayı solundaki Toure’ye aktardı. Toure’nin uzak direğe bekletmeden şutunda kaleci Emre meşin yuvarlağı kornere çeldi.

İlk yarı Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

55. dakikada Beşiktaş, El Bilal Toure'nin golü ile farkı ikiye çıkardı: 2-0

83. dakikada Cengiz Ünder'in attığı gol ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.

87. dakikada Kartal Kayra Yılmaz, yaptığı şık vuruşla farkı üçe yükseltti: 3-0

Mücadele Beşiktaş'ın 3-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

#Ziraat Türkiye Kupası
#Beşiktaş
#Ankara Keçiörengücü
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MSÜ sınav başvurularında son gün ne zaman? 2026 MSÜ sınav ve başvuru takvimi