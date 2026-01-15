Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ikinci hafta maçında Ankara Keçiörengücü'nü konuk etti. Siyah-beyazlı takım rakibini Abraham, El Bilal Toure ve Kartal Kayra'nın golleriyle 3-0 yendi. Grupta ikide iki yapan Beşiktaş, puanını 6'ya yükseltti.