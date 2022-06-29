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Beşiktaş Kerem Kalafat'ı Çaykur Rizespor'a kiraladı

TFF 1. Lig takımlarından Çaykur Rizespor, Beşiktaş'tan Kerem Kalafat ile 1 yıllık kiralık olarak anlaşma sağlandığını açıkladı.

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Haber Merkezi AA
Beşiktaş Kerem Kalafatı Çaykur Rizespora kiraladı
Kerem Kalafat

Beşiktaş Kulübü, altyapıdan yetişen sağ bek Kerem Kalafat'ın 1. Lig takımlarından Çaykur Rizespor'a kiralandığını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımızdan Kerem Kalafat, 2022-2023 sezonunun sonuna kadar Çaykur Rizespor'a geçici transfer olmuştur. Kerem Kalafat'a yeni kulübünde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

  • 21 yaşındaki Kerem, daha önce Giresunspor ve Uşakspor'da kiralık olarak forma giydi.
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