Beşiktaş Kerem Kalafat'ı Çaykur Rizespor'a kiraladı

Beşiktaş Kulübü, altyapıdan yetişen sağ bek Kerem Kalafat'ın 1. Lig takımlarından Çaykur Rizespor'a kiralandığını duyurdu.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımızdan Kerem Kalafat, 2022-2023 sezonunun sonuna kadar Çaykur Rizespor'a geçici transfer olmuştur. Kerem Kalafat'a yeni kulübünde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
- 21 yaşındaki Kerem, daha önce Giresunspor ve Uşakspor'da kiralık olarak forma giydi.
✍️ Çaykur Rizespor’umuz Beşiktaş'ta forma giyen Kerem Kalafat'ı 1 yıllığına kiralık olarak renklerine kattı.
21 yaşındaki genç defans oyuncusu, kendisini 1 yıllığına kiralık olarak yeşil-mavi renklere bağlayan imzayı attı.
🔗 https://t.co/YXqRJkMqTm pic.twitter.com/PbJYIDzLab
✍️ Çaykur Rizespor’umuz Beşiktaş'ta forma giyen Kerem Kalafat'ı 1 yıllığına kiralık olarak renklerine kattı.