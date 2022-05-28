Beşiktaş kongresinde kavga

Beşiktaş 2021 yılı Olağan İdari ve Mali Kongresi’nde gerginlik çıktı. Genel kurul üyesi Berk Tunca’nın konuşmasını yaptığı sırada, salonda bulunan diğer kongre üyesi Özer Özçetin sözlü tepki gösterdi.

Ardından salondaki diğer kongre üyeleri arasında da sözlü atışmalar başladı. Konuşmacı Berk Tunca’nın kürsüden inmesiyle taraflar arasında tansiyon daha da yükselerek kavga çıktı. Kulüp çalışanlarından biri de konuşmacı Berk Tunca’nın üzerine yürürken, olaylar polisin müdahalesiyle yatıştırıldı.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, konuşmacıya tepki gösterdi. Sinirlenen Çebi, yönetim kurulundaki arkadaşlarıyla birlikte salonun dışına çıktı.

İHA

Divan başkanlığı kongreye olaylar nedeniyle 10 dakika ara verdi ve güvenlik güçlerini içeri davet etti.

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İHA

Kongre divan başkanı Uluç Gürkan, kavganın yaşandığı noktaya gelerek tarafları sakinleştirdi.

İHA

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