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Beşiktaş kongresinde kavga

Beşiktaş Olağan İdari ve Mali Genel Kurulu’nda genel kurul üyesi Berk Tunca’nın konuşmasının ardından kongre üyeleri arasında gerginlik çıktı. Başkan Ahmet Nur Çebi konuşmaya sinirlenerek tepki gösterdi ve yönetim kurulundaki arkadaşlarıyla birlikte salonu terk etti. Kongreye 10 dakika ara verildi.

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Haber Merkezi İHA
Beşiktaş kongresinde kavga
Beşiktaş genel kurul üyesi Berk Tunca

Beşiktaş 2021 yılı Olağan İdari ve Mali Kongresi’nde gerginlik çıktı. Genel kurul üyesi Berk Tunca’nın konuşmasını yaptığı sırada, salonda bulunan diğer kongre üyesi Özer Özçetin sözlü tepki gösterdi.

Ardından salondaki diğer kongre üyeleri arasında da sözlü atışmalar başladı. Konuşmacı Berk Tunca’nın kürsüden inmesiyle taraflar arasında tansiyon daha da yükselerek kavga çıktı. Kulüp çalışanlarından biri de konuşmacı Berk Tunca’nın üzerine yürürken, olaylar polisin müdahalesiyle yatıştırıldı.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, konuşmacıya tepki gösterdi. Sinirlenen Çebi, yönetim kurulundaki arkadaşlarıyla birlikte salonun dışına çıktı.

İHA

Divan başkanlığı kongreye olaylar nedeniyle 10 dakika ara verdi ve güvenlik güçlerini içeri davet etti.

İHA

Kongre divan başkanı Uluç Gürkan, kavganın yaşandığı noktaya gelerek tarafları sakinleştirdi.

İHA

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