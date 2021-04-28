Beşiktaş kritik Rize deplasmanında 3 puanı 3 golle aldı

Süper Lig'in lideri Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u deplasmanda 3-0 mağlup etti. Siyah beyazlılara galibiyeti getiren golleri N'Koudou, Gökhan Töre ve Ghezzal attı.

Maçtan dakikalar;

15. dakikada N’Sakala’nın pasında topla buluşan N’Koudou’nun şutunda top kaleci Gökhan’da kaldı.

GOL!

16. dakikada sağ kanattan son çizgiye inen Rachid Ghezzal’in pasında kale önünde N’Koudou’nun vuruşunda top filelerle buluştu. 0-1

17. dakikada Adem Ljajic’in şutunda meşin yuvarlak bir kez daha filelerle buluştu ancak VAR’ın uyarısı üzerine ofsayt gerekçesiyle gol geçersiz sayıldı.

38. dakikada sağ kanattan gelişen Rizespor atağında Remy’nin pasında Talbi’nin vuruşunda top üstten auta çıktı.

44. dakikada Rizespor kalesinde yaşanan karambolde topu önünde bulan Atiba’nın şutu ağlara gitti. Ancak VAR’dan gelen uyarının ardından gol iptal edildi.

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49’uncu dakikada Gökhan Töre’nin ceza sahası yayının solundan kaleye gönderdiği sert şutu kaleci Gökhan Akkan son anda çeldi.

51’inci dakikada Ljajic’in ceza sahası sağ çaprazından aşırtma vuruşunda top az farkla üstten auta çıktı.

55’inci dakikada sağ kanattan Remy’in penaltı noktasının gerisine pasında Samudio bir anda kaleci ile karşı karşıya kaldı, vuruşunu yaptı ancak Ersin zamanında kalesinden çıkarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.

GOL!

57’nci dakikada Welinton’un uzun pasında sağ kanatta topla buluşan Gökhan Töre ceza sahası içerisine girdikten sonra vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak kaleci Gökhan’ın sağından ağlarla buluştu: 0-2.

59’uncu dakikada Remy’in ceza sahası sağından vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu ancak ofsayt gerekçesiyle gol sayılmadı.

GOL!

75’inci dakikada Ljajic’in pasında topu alan Ghezzal ceza sahası yayının sağından kaleye gönderdiği meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-3.

GOL!

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87’nci dakikada ceza sahası yayının hemen sağından kazanılan serbest vuruşta İsmail’in doğrudan kaleye gönderdiği top ağlarla buluştu: 1-3.

GOL!

89’uncu dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta Moroziuk’un altıpasa ortasına iyi yükselen Djokovic’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-3.

Karşılaşma 3-2 Beşiktaş’ın üstünlüğüyle sonuçlandı.

Zirvede yarış devam ediyor 🚨 pic.twitter.com/eB14rcaPsi — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) April 28, 2021

Gökhan Töre oyuna devam edemedi