Beşiktaş Salih Uçan'ın sözleşmesini uzattı

Beşiktaş, Wout Weghorst'un Manchester United'a transferi sonrası forvet arayışlarına hız verirken, prensipte anlaştığı eski golcüsü Vincent Aboubakar'ın kulübü Al Nassr ile sözleşmesini feshetmesini bekliyor. Kamerunlu golcünün transferinin bu hafta içinde bitmesi büyük olasılık. Ayrıca Aboubakar'ın sözleşme detayları da belli oldu. Peki Aboubakar, Beşiktaş'tan ne kadar ücret kazanacak?