Beşiktaş Salih Uçan'ın sözleşmesini uzattı

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Salih Uçan'ın güncel piyasa değeri 4.5 milyon euro.
Beşiktaş, orta saha oyuncusu Salih Uçan'ın sözleşmesinde yer alan artı 1 yıllık opsiyonu kullandı. Siyah-beyazlı kulüp, tecrübeli oyuncunun sözleşmesini uzattığını federasyona bildirdi.
Yeni sözleşme ile birlikte Salih, 31 Mayıs 2024'e kadar siyah-beyazlı takımın formasını terletecek. 29 yaşındaki futbolcunun menajeri Ömer Uzun, "Beşiktaş'ta devre arasında Başakşehir'e giderken bunu Ceyhun Kazancı ile beraber zaten planlamıştık. Salih'e güvendiklerini göstermek amacıyla artı 1 yıllık opsiyonunu kullandılar" dedi.
Beşiktaş, Salih Uçan'ı 2021 yılında bedelsiz olarak Alanyaspor'dan kadrosuna katmıştı. Bu sezon toplamda Süper Lig'de 17 karşılaşmada süre alan 29 yaşındaki oyuncu, 1 gol ve 2 asistle oynadı.