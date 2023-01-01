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Spor
Beşiktaş Salih Uçan'ın sözleşmesini uzattı
Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, Salih Uçan'ın Başakşehir'e kiralamıştı. Siyah-beyazlı takım, bu kiralama öncesinde 29 yaşındaki oyuncunun opsiyon maddesini kullanarak sözleşmesini bir yıl daha uzattı.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
10:56 . 17/01/2023 Salı
Yeni Şafak
Salih Uçan'ın güncel piyasa değeri 4.5 milyon euro.

Salih Uçan'ın güncel piyasa değeri 4.5 milyon euro.

Beşiktaş, orta saha oyuncusu Salih Uçan'ın sözleşmesinde yer alan artı 1 yıllık opsiyonu kullandı. Siyah-beyazlı kulüp, tecrübeli oyuncunun sözleşmesini uzattığını federasyona bildirdi.


"Güvendiklerini göstermek istediler"

Yeni sözleşme ile birlikte Salih, 31 Mayıs 2024'e kadar siyah-beyazlı takımın formasını terletecek. 29 yaşındaki futbolcunun menajeri Ömer Uzun, "Beşiktaş'ta devre arasında Başakşehir'e giderken bunu Ceyhun Kazancı ile beraber zaten planlamıştık. Salih'e güvendiklerini göstermek amacıyla artı 1 yıllık opsiyonunu kullandılar" dedi.


Beşiktaş, Salih Uçan'ı 2021 yılında bedelsiz olarak Alanyaspor'dan kadrosuna katmıştı. Bu sezon toplamda Süper Lig'de 17 karşılaşmada süre alan 29 yaşındaki oyuncu, 1 gol ve 2 asistle oynadı.




#Beşiktaş
#Salih Uçan
#Başakşehir
38 dakika önce
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Beşiktaş Salih Uçan'ın sözleşmesini uzattı
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