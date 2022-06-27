Beşiktaş savunma hattını yerlilerden kuracak

Beşiktaş’ın kadrosunu takviye etmek istediği bölgeler arasında savunma hattı da yer alıyor. Siyah-beyazlılar daha önce açıkladıkları Romain Saiss’in yanına yerli bir stoper almayı planlıyor.

Valerien Ismael onay verdi

Kadrosunda burası için genç Serdar Saatçı bulunan Beşiktaş, Sassuola’dan Kaan Ayhan’ın yanı sıra Adana Demirspor forması giyen Tayyip Talha Sanuç için de temasa geçmeyi düşünüyor. İki oyuncu için teknik direktör Valerien İsmael’in de onay verdiği öğrenildi.

Rota Tayfur Bingöl

Rıdvan Yılmaz’ın Eintracht Frankfurt’la anlaşmasının ardından sol bek de arayan siyah-beyazlılar, Altaylı Kazımcan Karataş için istediği sonucu alamayınca rotayı Alanyaspor’dan Tayfur Bingöl’e çevirdi. 29 yaşındaki futbolcunun kulübünden kolaylık isteyeceği de öne sürülüyor.

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