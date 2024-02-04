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Spor

Derbide iki takımda da 5 eksik! Beşiktaş - Trabzonspor maç kadrosu ve muhtemel 11'ler

Trendyol Süper Lig 24. haftasında Beşiktaş evinde Trabzonspor’u konuk edecek. Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma bu akşam saat 19.00’da başlayacak. Maçı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Siyah-beyazlı takımda sakatlıkları bulunan Aboubakar, Salih Uçan, Chamberlain ve Amir Hadziahmetovic kadroda yer alamayacak. Trabzonspor'da ise Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takım kamplarında bulunan Pepe ve Onuachu forma giyemeyecek. Beşiktaş - Trabzonspor maç kadrosu ve muhtemel 11’leri haberimizde.

10:17 - 4/02/2024 Pazar
Yeni Şafak
Trendyol Süper Lig 24. haftasında Beşiktaş evinde Trabzonspor’u konuk edecek.
Trendyol Süper Lig 24. haftasında Beşiktaş evinde Trabzonspor’u konuk edecek.

Süper Lig 24. haftasında derbi heyecanı! Beşiktaş evinde bu akşam Trabzonspor ile karşılaşacak. Karadeniz ekibinde Orsic, Hüseyin ve Benkovic'in de sakatlıkları bulunuyor. Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Demokratik Kongolu futbolcu Masuaku da maçta görev yapamayacak. Cenk Tosun ise iğne ile sahaya çıkacak. Afrika Uluslar Kupası'ndan dönerek dünkü çalışmada yer alan Trezeguet, takımda yer alabilecek. İşte Beşiktaş - Trabzonspor maç kadrosu ve muhtemel 11’leri.

BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11’LER

BEŞİKTAŞ

Mert, Svensson, Colley, Necip, Bakhtiyor, Amartey, Demir Ege, Gedson, Rashica, Semih, Cenk

TRABZONSPOR

Uğurcan, Mehmet Can, Fernandez, Baniya, Eren, Mendy, Berat, Bardhi, Visca, Trezeguet, Enis Destan

BEŞİKTAŞ’TA 5 EKSİK

Beşiktaş'ta 5 futbolcu, bugün Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek. Siyah-beyazlı takımda sakatlıkları bulunan Aboubakar, Salih Uçan, Chamberlain ve Amir Hadziahmetovic kadroda yer alamayacak.

Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Demokratik Kongolu futbolcu Masuaku da maçta görev yapamayacak. Cenk Tosun ise iğne ile sahaya çıkacak.

TRABZONSPOR’DA 5 EKSİK

Trabzonspor'da ise Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takım kamplarında bulunan Pepe ve Onuachu forma giyemeyecek.

Karadeniz ekibinde Orsic, Hüseyin ve Benkovic'in de sakatlıkları bulunuyor. Afrika Uluslar Kupası'ndan dönerek dünkü çalışmada yer alan Trezeguet, takımda yer alabilecek.

BEŞİKTAŞ’TA 5 FUTBOLCU KART SINIRINDA

Beşiktaş'ta 5 futbolcu, Trabzonspor karşılaşması öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Siyahbeyazlı takımda, Necip Uysal, Gedson Fernandes, Daniel Amartey, Bakhtiyor Zaynutdinov ve Demir Ege Tıknaz, bugünkü Trabzonspor maçında sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 25. haftada Kayserispor ile deplasmanda yapılacak mücadelede forma giyemeyecek.

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#Beşiktaş
#Trabzonspor
#Süper Lig
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