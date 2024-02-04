Süper Lig 24. haftasında derbi heyecanı! Beşiktaş evinde bu akşam Trabzonspor ile karşılaşacak. Karadeniz ekibinde Orsic, Hüseyin ve Benkovic'in de sakatlıkları bulunuyor. Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Demokratik Kongolu futbolcu Masuaku da maçta görev yapamayacak. Cenk Tosun ise iğne ile sahaya çıkacak. Afrika Uluslar Kupası'ndan dönerek dünkü çalışmada yer alan Trezeguet, takımda yer alabilecek. İşte Beşiktaş - Trabzonspor maç kadrosu ve muhtemel 11’leri.