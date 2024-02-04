Süper Lig 24. haftasında derbi heyecanı! Beşiktaş evinde bu akşam Trabzonspor ile karşılaşacak. Karadeniz ekibinde Orsic, Hüseyin ve Benkovic'in de sakatlıkları bulunuyor. Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Demokratik Kongolu futbolcu Masuaku da maçta görev yapamayacak. Cenk Tosun ise iğne ile sahaya çıkacak. Afrika Uluslar Kupası'ndan dönerek dünkü çalışmada yer alan Trezeguet, takımda yer alabilecek. İşte Beşiktaş - Trabzonspor maç kadrosu ve muhtemel 11’leri.
BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR MAÇ KADROSU
MUHTEMEL 11’LER
BEŞİKTAŞ
Mert, Svensson, Colley, Necip, Bakhtiyor, Amartey, Demir Ege, Gedson, Rashica, Semih, Cenk
TRABZONSPOR
Uğurcan, Mehmet Can, Fernandez, Baniya, Eren, Mendy, Berat, Bardhi, Visca, Trezeguet, Enis Destan
BEŞİKTAŞ’TA 5 EKSİK
Beşiktaş'ta 5 futbolcu, bugün Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek. Siyah-beyazlı takımda sakatlıkları bulunan Aboubakar, Salih Uçan, Chamberlain ve Amir Hadziahmetovic kadroda yer alamayacak.
Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Demokratik Kongolu futbolcu Masuaku da maçta görev yapamayacak. Cenk Tosun ise iğne ile sahaya çıkacak.
TRABZONSPOR’DA 5 EKSİK
Trabzonspor'da ise Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takım kamplarında bulunan Pepe ve Onuachu forma giyemeyecek.
Karadeniz ekibinde Orsic, Hüseyin ve Benkovic'in de sakatlıkları bulunuyor. Afrika Uluslar Kupası'ndan dönerek dünkü çalışmada yer alan Trezeguet, takımda yer alabilecek.
BEŞİKTAŞ’TA 5 FUTBOLCU KART SINIRINDA
Beşiktaş'ta 5 futbolcu, Trabzonspor karşılaşması öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Siyahbeyazlı takımda, Necip Uysal, Gedson Fernandes, Daniel Amartey, Bakhtiyor Zaynutdinov ve Demir Ege Tıknaz, bugünkü Trabzonspor maçında sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 25. haftada Kayserispor ile deplasmanda yapılacak mücadelede forma giyemeyecek.