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Beşiktaş ve Fenerbahçe'den Daum mesajı: Geçmiş olsun

Kanser teşhisi konulan Alman teknik direktör Christoph Daum için, Türkiye'de bir dönem çalıştırdığı Beşiktaş ile Fenerbahçe kulüpleri, Twitter hesaplarından "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

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Haber Merkezi AA
Beşiktaş ve Fenerbahçenin Christoph Daum paylaşımı
Christoph Daum

Beşiktaş ve Fenerbahçe, Christoph Daum için paylaşım yaptı.

Beşiktaş Kulübü'nün paylaşımında, "Kanser teşhisi konulan eski teknik direktörümüz Christoph Daum'a 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletir, bir an önce sağlığına kavuşmasını dileriz" ifadesi kullanıldı.

Fenerbahçe'nin mesajında ise, "Eski teknik direktörümüz Christoph Daum'a 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyor, sağlığına bir an önce kavuşmasını temenni ediyoruz" denildi.

Daum, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, kendisine kanser teşhisi konulduğunu ve tüm gücüyle hastalıkla mücadele edeceğini açıklamıştı.

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