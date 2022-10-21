Beşiktaş ve Fenerbahçe'den Daum mesajı: Geçmiş olsun

Beşiktaş ve Fenerbahçe, Christoph Daum için paylaşım yaptı.

Beşiktaş Kulübü'nün paylaşımında, "Kanser teşhisi konulan eski teknik direktörümüz Christoph Daum'a 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletir, bir an önce sağlığına kavuşmasını dileriz" ifadesi kullanıldı.

Kanser teşhisi konulan eski teknik direktörümüz Christoph Daum’a geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlığına kavuşmasını dileriz. pic.twitter.com/8MMZCKMcz4 — Beşiktaş JK (@Besiktas) October 21, 2022

Fenerbahçe'nin mesajında ise, "Eski teknik direktörümüz Christoph Daum'a 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyor, sağlığına bir an önce kavuşmasını temenni ediyoruz" denildi.

Daum, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, kendisine kanser teşhisi konulduğunu ve tüm gücüyle hastalıkla mücadele edeceğini açıklamıştı.

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Christoph Daum, kendisine kanser teşhisi konduğunu açıkladı.



"Beni iyi tanıyorsunuz. İyi bir savaşçıyım ve bu zorlukla iyimser bir şekilde ve tüm gücümle mücadele edeceğim" pic.twitter.com/5sEyIC45x4 — SPOR (@yenisafakspor) October 21, 2022