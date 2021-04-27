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Beşiktaş'a iki müjde birden: Kadroda yer aldılar

Siyah-beyazlı takımda son maçta sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyen Atiba Hutchinson ve Cyle Larin, Rizespor maçı kadrosuna dahil edildi.

Haber Merkezi AA
Beşiktaşa iki müjde birden: Kadroda yer aldılar
Beşiktaş'ın Kanadalı futbolcuları Atiba ve Larin

Beşiktaş'ın Süper Lig'in 38. haftasında Çaykur Rizespor ile yarın deplasmanda yapacağı maçın kadrosu belli.

Beşiktaş'ın Hes Kablo Kayserispor ile oynadığı maçta kadroda yer alamayan Cyle Larin ile Atiba Hutchinson da Çaykur Rizespor karşılaşmasının kamp kadrosunda yer aldı.

Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Vincent Aboubakar, Oğuzhan Özyakup, Ajdin Hasic, Cenk Tosun ile sarı kart cezalıları Valentin Rosier ve Necip Uysal yarın görev alamayacak.

Beşiktaş'ın Rize deplasmanındaki kamp kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

  • Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Emre Bilgin, Francisco Montero, Fabrice N'Sakala, Welinton, Domagoj Vida, Bilal Ceylan, Rıdvan Yılmaz, Serdar Saatçi, Josef de Souza, Atiba Hutchinson, Adem Ljajic, Dorukhan Toköz, Bernard Mensah, Georges-Kevin N'Koudou, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Gökhan Töre.

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