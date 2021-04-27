Beşiktaş'a iki müjde birden: Kadroda yer aldılar

Teknoloji

OPPO, Reno Serisinin En Yenisi Reno5'i Türkiye'de Satışa Sundu

OPPO, Reno ailesinin en son üyesi olan Reno5 modelini Türkiye'de kullanıcıların beğenisine sundu. Sektörde bir ilke imza attığı Yapay Zeka Vurgu Videosu özelliği ile dikkatleri üzerine çeken Reno5, Türkiye'de 4.999 TL fiyata satışa çıkacak.