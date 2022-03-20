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Beşiktaş'ın gol sancısı Batshuayi

Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş evinde Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmaya damga vuran isim Michy Batshuayi kaçırdığı gollerle yine taraftarın tepkisini çekti. Belçikalı forvet siyah-beyazlıları öne geçiren golü kaydetmesine rağmen kale önünde yüzde yüzlük gol pozisyonu auta attı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaşın gol sancısı Batshuayi
Michy Batshuayi bu sezon Beşiktaş formasıyla 12 gol 5 asist yaptı

Beşiktaş'ın sezon başında Chelse'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Belçikalı forvet Michy Batshuayi kaçırdığı gollerle bir kez daha gündemde.

Siyah-beyazlılar, bir çok maçta önemli pozisyonlar bulan Batshuayi'nin atamadığı goller nedeniyle atakları skora yansıtmakta zorlanıyor.

Bu sezon büyük umutlarla transfer edilen ve Aboubakar etkisi yapacağı düşünülen Belçikalı forvet ligde 12 gol atmasına rağmen attığından daha fazla kaçırdı. Kritik maçlarda önemli pozisyonları cömertçe harcayan Bats için gelecek sezon Beşiktaş forması giymek hayal oldu. Performansından memnun olmayan yönetiminde 28 yaşındaki oyuncuyla ilgili yeni bir girişim düşünmüyor.

Michy Batshuayi, bu sezon Beşiktaş formasıyla 34 maça çıktı ve 12 gol 5 asistlik bir skor katkısında bulundu. Ancak bu katkıyı sadece lig maçlarında yaptı.


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