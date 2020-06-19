SÜPER LİG

Beşiktaş'ın kadrosu açıklandı: Kritik eksikler var

Süper Lig'de Denizlispor'a konuk olacak Beşiktaş'ta Domagoj Vida, Kevin Prince Boateng ve Dorukhan Toköz kamp kadrosunda yer almadı.

Haber Merkezi DHA
Boateng, Antalyaspor maçında oyundan alınmasına tepki göstermişti.

Boateng, Antalyaspor maçında oyundan alınmasına tepki göstermişti.

Fotoğraf: IHA

Beşiktaş'ta Yukatel Denizlispor maçının aday kadrosu belli oldu.

Süper Lig'in 28. haftasında yarın Yukatel Denizlispor'a konuk olacak siyah-beyazlı takımda, sakatlıkları bulunan Domagoj Vida, Kevin Prince Boateng ve Dorukhan Toköz kadroda yer almadı.

Karşılaşma için bugün Denizli'ye gidecek Beşiktaş'ın kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

  • Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Enzo Roco, Victor Ruiz, Umut Nayir, Güven Yalçın, Tyler Boyd, Erdoğan Kaya, Atiba Hutchinson, Mohamed Elneny, Burak Yılmaz, Georges Kevin Nkoudou, Necip Uysal, Adem Ljajic, Jeremain Lens, Rıdvan Yılmaz, Kartal Kayra Yılmaz, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Abdoulay Diaby.

Boateng'den tepki çeken hareketi için açıklama: Özür dilerim
Boateng'den tepki çeken hareketi için açıklama: Özür dilerim

Beşiktaş’ın Antalyaspor’a 2-1 kaybettiği mücadelenin 65. dakikasında, yerini Umut Nayir’e bırakan Kevin-Prince Boateng’in oyundan çıkarken formasını çıkarması üzerine bir açıklama yaptı.Sosyal medyada formasını fırlattığı üzerine yorumlar yapılan Boateng, "Asla Beşiktaş formasını yere atmak gibi bir saygısızlık yapmam. Oyundan çıktıktan sonra formamı çıkarıp kulübedeki malzemecimize doğru atmaya çalıştım. Bu kulübe ve formaya karşı saygısızca bir tavrım söz konusu bile değil. Ama buna rağmen dışarıdan öyle anlaşıldıysa özür dilerim" dedi.Beşiktaş-Antalyaspor: 1-2Asla Beşiktaş formasını yere atmak gibi bir saygısızlık yapmam. Oyundan çıktıktan sonra formamı çıkarıp kulübedeki malzemecimize doğru atmaya çalıştım. Bu kulübe ve formaya karşı saygısızca bir tavrım söz konusu bile değil. Ama buna rağmen dışarıdan öyle anlaşıldıysa özür dilerim&mdash; Kevin-Prince Boateng (@KPBofficial) June 13, 2020

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