Beşiktaş'ın Kayserispor kadrosu belli oldu: 4 isim kafilede yok

Süper Lig’in 30. haftasında yarın deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, zorlu maçın hazırlıklarını tamamlayarak bugün Kayseri’ye hareket edecek ve bu şehirde kampa girerek maç saatini bekleyecek.

Koronavirüs sonrasında ilk maçında sahasında Antalyaspor’a mağlup olan, ardından önce deplasmanda Denizlispor’u 5-1, peşinden de Konyaspor’u iç sahada 3-0 mağlup eden Beşiktaş, Kayserispor karşısında da hata yapmak istemiyor. Kalan 5 haftada 15 puan hedefleyen siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın’ın tüm planları galibiyet üzerine.

Beşiktaş’ta cezalı Tyler Boyd’un yanı sıra sakatlıkları bulunan Adem Ljajic, Umut Nayir, Douglas ve Doruhan Toköz Kayserispor kadrosunda yer almadı.

Teknik direktör Sergen Yalçın tarafından belirlenen 20 kişilik kadro şöyle;

Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Enzo Roco, Victor Ruiz, Güven Yalçın, Erdoğan Kaya, Atiba Hutchinson, Mohamed Elneny, Burak Yılmaz, Georges N’Koudou, Necip Uysal, Domagoj Vida, Jeremain Lens, Rıdvan Yılmaz, Kerem Kalafat, Kartal Kayra Yılmaz, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Abdoulay Diaby, Kevin Prince Boateng.