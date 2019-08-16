Beşiktaş'ın Sivas kafilesi belli oldu
SÜPER LİG

Beşiktaş'ın Sivas kafilesi belli oldu

Beşiktaş, Süper Lig’in ilk haftasında deplasmanda Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı. Yeni transferler Douglos, Boyd, Ruiz ve Pedro Sivas maçının kamp kafilesinde yer aldı.

Haber Merkezi IHA
Siyah-beyazlılar, Sivasspor maçı hazırlıklarını bitirdi.

Siyah-beyazlılar, Sivasspor maçı hazırlıklarını bitirdi.

Beşiktaş, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde kondisyon ve taktik çalışması yaptı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5’e 2 çalışması, kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapıldı. Antrenman, tam sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, özel uçakla Sivas'a gidecek ve kampa girecek.

Beşiktaş'ın, Sivasspor maçı kamp kadrosunda yeni transferler Douglos, Boyd, Ruiz ve Pedro da yer aldı. Sakatlıkları bulunan Karius, Burak Yılmaz ve Atiba ile cezalı olan Lens Sivas'a götürülmedi.

Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın kadroya dahil ettiği isimler şöyle;

  • "Utku Yuvakuran, Ersin, Douglas, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Pedro, Vida, Gary Medel, Victor Ruiz, Necip Uysal, Oğuzhan Özyakup, Dorukhan, Adem, Muhayer, Kartal, Erdem, Ricardo Quaresma, Tyler Boyd, Orkan Çınar, Umut ve Güven."

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