Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Beşiktaş'ın yeni transferi Junior Olaitan, sağlık kontrolünden geçti

Beşiktaş'ın yeni transferi Junior Olaitan, sağlık kontrolünden geçti

00:124/02/2026, Çarşamba
AA
Yeni Şafak
Sonraki haber
Beşiktaş'ın yeni transferi Junior Olaitan, sağlık kontrolünden geçti
Beşiktaş'ın yeni transferi Junior Olaitan, sağlık kontrolünden geçti

Beşiktaş'ın Göztepe'den kadrosuna kattığı Junior Olaitan, sağlık kontrolünden geçti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Acıbadem Altunizade Hastanesinde yapılan detaylı kan tetkiklerinin ardından Olaitan, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.

Sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.



#Beşiktaş
#Göztepe
#Junior Olaitan
#transfer
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ChatGPT erişim sorunu: OpenAI ChatGPT çöktü mü, neden açılmıyor?