Beşiktaş'ta 6 numaraya Maxime Gonalons
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Beşiktaş'ta 6 numaraya Maxime Gonalons

Beşiktaş, bonservisi Roma'da olan 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Maxime Gonalons'un transferi için görüşmelere başladı.

Haber Merkezi DHA
Maxime Gonalons'un güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösteriliyor.

Maxime Gonalons'un güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösteriliyor.

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş 6 numara pozisyonu için rotasını İtalya'ya çevirdi.


Siyah-beyazlıların geçen sezonu Sevilla'da kiralık geçiren Roma'nın oyuncusu Maxime Gonalons'u kiralamak için resmi temaslara başladığı bildirildi. İtalya medyasında yer alan habere göre Beşiktaş, Fransız ön liberoyu Roma Kulübü'nden satın alma opsiyonlu kiralama konusunda büyük aşama kaydetti.

  • 30 yaşında ve 1.87 boyunda olan Gonalons 2 sezondur Roma'nın oyuncusu ve geçen sezonu Sevilla'da kiralık olarak geçirdi. Gonalons Sevilla'da toplam 15 maça çıkarken 1 gol attı.

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