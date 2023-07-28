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Spor

Beşiktaş'ta Ante Rebic imzaya kaldı

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in Hırvat futbolcu konusundaki olumlu açıklaması sonrası transfer süreci hızlandı. Ante Rebic ile resmi imzaların bu hafta içinde atılması bekleniyor. Siyah-beyazlılar ayrıca Bakhtiyor Zaynutdinov transferinde de önemli mesafe katetti.

Haber Merkezi
09:26 . 28/07/2023 Cuma
Yeni Şafak
Ante Rebic - Bakhtiyor Zaynutdinov

Ante Rebic - Bakhtiyor Zaynutdinov

Yeni sezona girerken iddialı bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş, uzun süredir peşinde olduğu Ante Rebic'i kadrosuna katmak üzere. Siyah-beyazlılar, Milan'a farklı alternatifler sunarken büyük oranda anlaşma sağlandı.


Tek sorun maaşı

Transferin önünde görülen tek pürüz, Rebic'in maaşının ne kadarını Beşiktaş'ın ödeyeceği konusu. İtalyan ekibi, bedelsiz de olsa kiralamaya açık olurken, maaşın tamamını Beşiktaş'ın ödemesini istiyor. Siyah-beyazlılar ise 29 yaşındaki Hırvat oyuncunun maaşının yarısını karşılamak istiyor. İtalyan medyasına göre taraflar arasındaki görüşmeler olumlu ilerliyor. Teknik direktör Şenol Güneş'in de görüştüğü Rebic, Beşiktaş'a sıcak bakıyor. Rebic geçen sezon Milan'a 31 maçta 3 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.


Zaynutdinov'da sona doğru

Beşiktaş, bir süredir gündeminde olan Bakhtiyor Zaynutdinov transferinde önemli mesafe katetti. Siyah-beyazlılar, CSKA Moskova ile pazarlıkları kısa süre içinde noktalayıp 25 yaşındaki futbolcuyu İstanbul'a getirmeyi planlıyor. Zaynutdinov 10 numaranın yanı sıra kanatta da görev alabiliyor. Kazak futbolcu, transfer olması halinde Türk statüsünde oynayabilecek.




#Beşiktaş
#Ante Rebic
#Bakhtiyor Zaynutdinov
32 dakika önce
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