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Beşiktaş'ta bayramlaşma töreni yapıldı

Beşiktaş'ta bayramlaşma töreni yapıldı

13:3729/03/2025, Cumartesi
AA
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Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı konuşma yaptı.
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı konuşma yaptı.

Beşiktaş Kulübü geleneksel bayramlaşma törenini, Tüpraş Stadı'nda gerçekleştirdi. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı bayramlaşma sırasında derbi ile ilgili de konuştu. Adalı, "Takımımızın bize çifte bayram yaşatacağına yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Bayramlaşmaya kulüp başkanı Serdal Adalı, ikinci başkan Hakan Daltaban, yönetim kurulu ve divan kurulu üyelerinin yanı sıra altyapı sporcuları ile taraftarlar katıldı. Törende yaptığı konuşmada Ramazan Bayramı'nı kutlayan başkan Adalı, "Mübarek Ramazan ayının sonuna geldik. Camiamızın, vatandaşlarımızın ve tüm İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyor; sağlık, huzur ve mutluluk dolu nice bayramlar temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.


Bu akşam oynanacak derbide siyah-beyazlı takıma güvendiğini söyleyen Adalı, "Derbinin fair-play içinde geçmesini umut ediyorum. Hocamıza, teknik ekibimize ve futbolcularımıza güveniyorum. Takımımızın bize çifte bayram yaşatacağına yürekten inanıyorum. Derbide takımımızın en büyük destekçisi hiç şüphesiz yine büyük taraftarımız olacaktır. Bu maçta taraftarlarımıza önemli bir görev düşüyor. Birlik ve beraberlik içinde olalım, 90 dakika boyunca sadece maça odaklanalım. Son düdüğe kadar takımımızı büyük bir coşkuyla destekleyelim. Beşiktaşımızı layık olduğu güzel geleceğe kavuşturmak için gece gündüz çalışıyoruz. Sizlerin desteğini hissetmek bizleri mutlu ediyor ve yorgunluğumuzu unutturuyor. Biz birlik ve beraberlik içinde olduğumuzda önümüzde hiçbir şey duramaz. Futbol takımımıza derbide başarılar diliyor, mabedimizi dolduracak taraftarlarımıza verecekleri destek için şimdiden teşekkür ediyorum." diye konuştu.



#Beşiktaş
#Serdal Adalı
#Futbol

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