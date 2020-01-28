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Beşiktaş'ta beklenen oldu: Sergen Yalçın yuvasına döndü

Beşiktaş Kulübü, Abdullah Avcı'dan boşalan teknik direktörlük görevi için Sergen Yalçın'la anlaştı. Siyah beyazlı yönetim 47 yaşındaki teknik adamla 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sergen Yalçın

Sergen Yalçın

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın oldu. 47 yaşındaki teknik adam siyah beyazlı kulüple 1.5 yıllık anlaşma yaptı.

Sergen Yalçın son olarak Yeni Malatyaspor'da çalışmış ancak yönetimle yaşadığı sorunlar sebebiyle Ocak ayında karşılıklı anlaşılarak görevinden ayrılmıştı.

Beşiktaş yönetiminin Abdullah Avcı ile olan sözleşmesini feshetmek için görüşmelerinin devam ettiği ve bu sebeple Sergen Yalçın'ın duyurulmasının geciktiği aktarıldı.

Sergen Yalçın'ın teknik direktörlük kariyeri

  • Futbol kariyerine Beşiktaş altyapısında başlayan ve uzun yıllar futbolcu olarak siyah-beyazlı ekibe hizmet eden Sergen Yalçın, teknik direktörlük kariyerine de yine Kara Kartal’ın altyapısında görev yaparak başladı. Kariyerinde toplam 8 takımın başında teknik direktör olarak görev alan Sergen Yalçın, bu takımların hiçbiri ile 2 sezonu tamamlayamadı.



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