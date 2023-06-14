Beşiktaş'ta sezonun bitmesinin ardından yeni dönemin çalışmaları devam ediyor. Gelecek sezon 3 kulvarda mücadele edecek olan siyah-beyazlılar, ligin yanı sıra Avrupa'da da ses getirmek istiyor.





Ancak yeni transferlerden önce hem elindeki yabancı sayısını azaltmak hem de düşünülmeyen yerli isimlerle yollar ayrılması gerekiyor. Beşiktaş, değişime savunma hattından başlamak istiyor. Romain Saiss'in ayrılmak istediğini yönetime bildirmesinin ardından gelecek uygun bir teklif sonrası Faslı oyuncuyla yollar ayrılacak.





Welinton'un da takımdan ayrılacağı düşünüldüğünde o bölgede Colley ve Tayyip Talha alternatifleri kalıyor. Teknik direktör Şenol Güneş, genç oyuncu Emrecan'ın da yeniden kiralanmasını isteyecek. Beşiktaş, bölgede oluşacak boşluğu doldurmak için farklı isimlerle temas kurdu.





İki isim liste başı





Siyah-beyazlıların listesinde Daniel Amartey ve Vitor Tormena yer alıyor. Amartey'nin, 6,5 yıldır forması giydiği Leicester City kulübüyle olan sözleşmesi bitti.





İngiliz ekibiyle 145 maça çıkan 28 yaşındaki oyuncu, 3 gol ve l asist üretti. Amartey, Gana Milli Takımı formasını ise 48 kez terletti. Tormena da Beşiktaş'ın listesindeki bir başka oyuncu. Şenol Güneş, bu bölgedeki sorunun bir an önce çözülmesini ve yeni isimlerin kampa yetişmesini istiyor.





Yönetim de tecrübeli teknik adamın taleplerini karşılamak için çalışıyor. Siyah-beyazlılarda ayrılacak diğer isimlerse sözleşmesi biten N'Koudou, Gaziantep'ten kiralanan Maxim. Tayfur Bingöl'ün durumu ise Alanyaspor ile yapılacak görüşme sonrası belli olacak





Redmond'da umut ışığı





Beşiktaş ile olan kiralık sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan Nathan Redmond ile görüşmeler oldukça olumlu ilerliyor. Sezonun bitmesiyle birlikte ingiltere'ye dönen 29 yaşındaki oyuncunun siyah-beyazhlarla yeniden sözleşme imzalama konusuna olumlu baktığı ifade edildi.





Redmond ile 2 milyon Euro civarında bir yıllık ücretle 2+1 yıllık sözleşme yapılması bekleniyor.





3 asist 1 gol: Nathan Redmond ✨ pic.twitter.com/9Q5bnWx9h5 — SPOR (@yenisafakspor) April 2, 2023







